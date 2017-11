Coburg-Land-Meisterschaften der Jugend 2017

Der Kegelverein Coburg-Land e.V. führt am Mittwoch, 15. November seine Einzelmeisterschaften in dreii Jugendklassen durch im Kegelzentrum von Gestungshausen.

Spielmodus:

Die jüngsten (8-10 Jahre) U10m/w vier mal 15 Wurf mit Bahnwechsel nur Volle, die U14m/w (10-14) und U18m/w (14-18) vier mal 30 Wurf Volle/Abräumen mit Bahnwechsel

Meldungen werden bis 07. November noch entgegen genommen unter Tel: 0152 02098596 oder per Mail: Otto.Popp@t.online.de



Vorläufige Starteinteilung:



Mittwoch, 15 November 2017 - Austragungsort: Gestungshausen - Treffpunkt 30 Minuten vor Start



C-Jugend Startzeit: 16.30 Uhr

Leni, Lenny, Ben, Luis



B-Jugend Startzeit: 17.15 Uhr

Erik, Lisa, Alina und Bianca A-Jugend/weiblich

und um 18.00 Uhr

Colin, Benno, Gianluca, Felix



A-Jugend Startzeit: 19.00 Uhr

Andre, Joshua, Jona, Simon



Siegerehrung geplant zur Weihnachtsfeier der Jugend (Termin wird noch bekannt gegeben)

Verantwortlich und Aufsicht: ÜL-Otto Popp im Auftrag des Kegelverein Coburg-Land e.V.

Allen Gut Holz