An der Säule am Gradierbau wirbt man noch für 2013

Am Gradierbau vor dem Pumpwerk, steht eine blaue Säule, die seit exakt vier Jahren für die Bayerische Landesausstellung 2013 "Main und Meer" in der Kunsthalle Schweinfurt wirbt. Dies zeigt, dass der Direktor der Staatsbad auch schon lange keine Rundgänge mehr in seinen Anlagen gemacht hat, die ja zu seinem Aufgabenbereich gehören und für die er ja auch gut bezahlt wird.



Die neue Bayerische Landesausstellung 2017 "Ritter, Bauern Lutheraner" findet in Coburg statt.Man hätte sicherlich die letzte Jahre für weitere Werbung Landesaustellung an dieser Säule Geld bekommen. Zumindest hätte man die alte Werbung entfernen können und die Säule dabei auch mal putzen können. Vielleicht wird es in Zukunft unter neuer Leitung etwas besser. Hoffentlich!