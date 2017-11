Rache hilft nicht weiter

Dass die Weltgemeinschaft nach dem menschenverachtenden Giftangriff des Assad-Regimes auf unschuldige Kinder und erwachsene Zivilisten endlich etwas tun müsste, um dem Krieg in Syrien zu beenden, ist unstrittig. Allerdings hilft blanker Aktionismus nicht weiter, sondern er heizt den Konflikt nur noch an. Trumps Feuerbefehl auf die Luftwaffenbasis der syrischen Armee war so eine Handlung. Eine Attacke ohne nachhaltigen Plan, diplomatisch verpackt als Vergeltungsschlag für das Bomben mit Giftgas. Reduziert auf den Volksmund heißt das: blanke Rache. Eine Lösung des Konflikts wird es aber nur mit Russland geben.



Bankrotterklärung einer Weltmacht

Trump verhält sich auch beim Thema Syrien so wie bei allem, was er derzeit tut: kopf- und konzeptlos. Und leider bemüht er die altbekannte politische Doktrin von Autokraten: Wenn du innenpolitisch keinen Erfolg hast, dann schaffe außenpolitisch einen Brandherd. Was für eine Bankrotterklärung für die Weltmacht USA.