Wie doof ist das denn, bitte?

Ein schöner Tag im Grünen. Flatsch ... Hoppla, Tretmine! Deine neuen Schuhe kannst du wohl gleich einer Generalsanierung unterziehen. Wer viel draußen unterwegs ist, läuft Gefahr, zum Stinkstiefel zu werden.Noch ein bisschen unangenehmer ist es, sich als Fahrradfahrer plötzlich mitten auf der Fahrbahn wiederzufinden, weil sich der Fahrradweg irgendwie in Luft aufgelöst hat. Der Grund: Die Autofahrer brauchen Platz zum Abbiegen. Dumm gelaufen?!Nicht unbedingt: Anstatt dich jeden Morgen auf dem Weg zur Schule zu ärgern, kannst du jetzt ganz konkret etwas tun, um dein direktes Umfeld zu verbessern: Das KLARTEXT!-Team sucht die hässlichsten, kaputtesten und gefährlichsten Ecken in deiner Gegend. Das kann der beschriebene Fahrradweg sein, aber auch ein heruntergekommener Skatepark, ein unbeleuchteter Nachhauseweg, eine wilde Müllkippe am Flussufer oder eine kaputte Rutsche. Mache ein Foto davon, schreibe einen kurzen Text dazu und schicke alles an uns. Alles Wichtige steht im Infokasten rechts. Wir beraten dann mit den Politikern in deinem Ort, wie man die Situation für alle besser machen kann, und berichten ausführlich darüber.Ganz wichtig: Es müssen öffentlich zugängliche Orte sein. Ein hässlicher Vorgarten mit Gartenzwerg-Armee zeugt zwar von zweifelhaftem Geschmack, ist aber Privatsache. Und es geht auch nicht darum, nervende Nachbarn zu verpetzen, sondern deinen Ort für alle besser zu machen.Das Beste: Unter allen Einsendern verlosen wir ein Samsung Galaxy A3, zwei Selfie-Sticks und je zwei mal zwei Karten für die Bamberger Shows von Steffen Henssler und Sebastian Reich. Du gewinnst aber viel mehr: Du kannst bewirken, dass sich etwas in deiner Gegend verbessert!Mitmachen können alle zwischen acht und 18 Jahren: Mache ein Foto von einem gefährlichen, kaputten oder hässlichen (öffentlich zugänglichen) Ort in deiner Umgebung. Schreibe einen kurzen Text darüber sowie deine Kontaktdaten, Alter und Wohnort.Schicke beides an klartext@infranken.de oder per Post an die Mediengruppe Oberfranken, KLARTEXT!-Redaktion, Gutenbergstraße 1 in 96050 Bamberg.ist der 20. Oktober 2017.Wir berichten in der Zeitung und auf www.klartext.infranken.de über die Aktion.Diese Verlosungsaktion wird unterstützt vom Media Markt Hallstadt.