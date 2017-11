Die Kandidaten bekennen Farbe in Bamberg

Kandidaten hautnah





Plätze schnell sichern



Noch knapp vier Wochen, dann wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Weiter mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) oder Neustart mit SPD-Mann Martin Schulz? So lautet die große Frage auf Bundesebene. Im Wahlkreis Bamberg-Forchheim bewerben sich mehrere Politiker um das Direktmandat, das Thomas Silberhorn (CSU) seit 2002 inne hat und am 24. September erneut erringen möchte.Wer sich noch keine Meinung gebildet hat, wem er am Wahltag seine Erst- und Zweitstimme geben will, hat am Mittwoch, 13. September, um 19 Uhr eine gute Gelegenheit, die Kandidaten kennenzulernen und im direkten Rededuell zu erleben. Der Fränkische Tag lädt dann zusammen mit Radio Bamberg sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Kreishandwerkerschaft und dem Netzwerk Freie Berufe zu einer Podiumsdiskussion in Bamberg ein (der genaue Ort wird noch bekannt gegeben).Neben dem Parlamentarischen Staatssekretär Silberhorn werden auf dem Podium außerdem diskutieren: der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) sowie die Kandidaten Lisa Badum (Grüne), Sebastian Körber (FDP), Jan Schiffers (AfD), Daniela Saiko (FW) und David Klanke (Linke). Außerdem werden sich mit Therese Gmelch (MLPD), Lucas Büchner (ÖDP) und Thomas Dotzler (Bayernpartei) weitere Bewerber vorstellen.Die Moderatoren Michael Memmel (FT) und Christopher Fleith (Radio Bamberg) werden die Politiker zu brisanten Themen im Raum Bamberg befragen, die maßgeblich von der Bundespolitik beeinflusst werden. Der Bahn-Ausbau und seine Auswirkungen auf Stadt und Landkreis zählen dazu, aber auch die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO), in der die Unterbringung von bis zu 3400 Flüchtlingen vorgesehen ist, und die Konversion des ehemals von der US-Army genutzten Geländes. Natürlich werden auch Fragen zur wirtschaftliche Entwicklung der Region erörtert - dafür garantieren die drei mitveranstaltenden Verbände.Wer bei der Diskussion am 13. September in Bamberg dabei sein möchte, sollte bald Plätze reservieren, denn ihre Zahl ist begrenzt. Alle Bürger können sich ab sofort hier anmelden oder unter Telefon 0951/188 199 (werktags 8 bis 17 Uhr). Die Plätze werden nach zeitlichem Eingang vergeben, Anmeldeschluss ist am 6. September.