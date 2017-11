Bundestagswahl 2017: Reaktionen auf das Ergebnis - "Absage an die Große Koalition"

Angela Merkel (CDU-Kanzlerin: " Wir hatten uns ein besseres Ergebnis erhofft. (...) Aber gegen uns kann keine Regierung gebildet werden."



Die Union von Kanzlerin Angela Merkel hat die Bundestagswahl nach einer ersten Hochrechnung des ZDF trotz deutlicher Verluste gewonnen, die SPD stürzt auf ein historisches Tief. Die AfD wird demnach mit einem zweistelligen Ergebnis dritte Kraft und zieht als erste rechtsnationale Partei seit mehr als 50 Jahren in den Bundestag ein.: Martin Schulz will trotz der historischen Wahlniederlage Parteivorsitzender bleiben und die Sozialdemokraten in die Opposition führen. Das sagte er am Sonntag in der Berliner Parteizentrale.: Die Linke hätte sich nach Ansicht von Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht im Wahlkampf mehr der Flüchtlingsthematik widmen müssen. Man habe "dort auch vielleicht bestimmte Probleme ausgeklammert, in der Sorge, dass man damit Ressentiments schürt": Wir haben die rechte Flanke zu weit offen gelassen.""Ab jetzt gibt es wieder eine Fraktion der Freiheit.": Dobrindt hat die Entscheidung der SPD kritisiert, in die Opposition zu gehen. "Ich halte die Entscheidung der SPD für verfrüht, wir haben alle eine Verantwortung für dieses Land, auch die SPD": "Das Wahlergebnis insgesamt ist eine Absage an die Große Koalition.": "Für uns endet heute die große Koalition": "Wir werden in die Opposition gehen.": "Ich bin enttäuscht, dass wir noch unter das Ergebnis von 2009 fallen konnten"hat sich zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten für eine Jamaika-Koalition im Bund geäußert. "Es gibt keine Garantie, dass es am Ende funktionieren wird".hat das gute Wahlergebnis seiner Partei als Kampfansage an die künftige Bundesregierung gewertet. "Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen".Derhat das gute Ergebnis seiner Partei als historisch bezeichnet. "Das ist ein überragendes Ergebnis. Ich bin überglücklich""Krawall ist für uns keine Kategorie, wir wollen eine sehr harte, deutliche Opposition machen. Die hat dieses Land auch bitter nötig, denn die hat dieses Land bis jetzt nicht gehabt"hat das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl in Bayern als "Katastrophe" bezeichnet. Es sei falsch gewesen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem Bein zu unterstützen und mit dem anderen zu attackieren, kritisierte Huber am Sonntagabend im BR Fernsehen. "So eine Schaukelpolitik irritiert die Wähler.""Die CDU hat die Wahl gewonnen. Wir wollen, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt." Die Aufgabe, eine stabile Regierung zu bilden, sei aber "nicht ganz einfach": "Wir laden nicht ein. Wir werden eingeladen.": "Insgesamt ist der Wahlabend ein sehr bitterer.": "Der Rechtsruck ist für uns eine besondere Herausforderung.""70 Jahre nach Kriegsende sitzen wieder Neonazis im Bundestag": "Es ist das schlechteste Ergebnis der Union nach 1949 - damals landeten CDU/CSU bei 31 Prozent. Denkzettel für Bundeskanzlerin Angela Merkel (63, CDU).": "Es gibt zwei klare Sieger: Der erste die AfD, die zweite ist die FDP.""Das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 spricht für eine sogenannte Jamaika-Koalitionaus Union, FDP und Grünen. Die aber wäre ein gewagtes Experiment.". "Nach dem erschreckend starken Abschneiden der AfD muss die Mitte Stärke zeigen. Neues Denken ist nötig: Union, Grüne und FDP sollten Courage zeigen und die nächste Regierung bilden.": "Eine Fortsetzung der großen Koalition wäre die einfachste Möglichkeit der Regierungsbildung nach der Wahl, aber trotzdem wollen viele sie nicht. Vor allem in der SPD ist die Lust, sich weitere vier Jahre als Juniorpartner von Angela Merkel programmatisch entkernen und zugleich in Mithaftung nehmen zu lassen, stark begrenzt."Das schlechte Abschneiden von CDU und CSU wird die Union schwer erschüttern, denn Angela Merkel bleibt zum Weiterregieren jetzt nur ein Bündnis mit Grünen und FDP. Das aber geht zwangsläufig zulasten konservativer Inhalte insbesondere im Bereich der Flüchtlingspolitik und der inneren Sicherheit; Themen, die die Union mit Blick auf den AfD-Aufstieg eigentlich betonen müsste. Ob die CSU diesen Weg ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern mitgeht, darf bezweifelt werden.