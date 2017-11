Wetter weiter unbeständig - Gewitterwarnung für Franken

[Update 16.45 Uhr]

Und weiter geht's: Der DWD erweitert die Warnungen bis 18.30 Uhr. Außerdem können auch Stadt und Landkreis Würzburg betroffen sein.[Update 14.30 Uhr] Der DWD hat die Gewitterwarnungen für alle betroffenen Städte bis 17 Uhr verlängert![Update 14.15 Uhr] Nun hat sich die Warnung des DWD vor Gewittern der Stufe 2 (von 4) auch nach Unterfranken ausgebreitet: Auch für Stadt und Kreis Bad Kissingen und den Kreis Kitzingen geht die Warnung ein![Update 13.45 Uhr] Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell für Sonntagnachmittag vor starken Gewittern der Stufe 2 (von 4) in den Städten und Landkreisen Bayreuth, Bamberg, Kulmbach, Lichtenfels, Kronach, Forchheim, Nürnberg, Fürth, Erlangen und Coburg! Die Gewitter könnten sich zwischen 13.45 Uhr und 15 Uhr entladen."Beständig unbeständig" beschreibt Meteorologe Stefan Ochs das derzeitige Wetter in Franken. Und laut Ochs soll dies auch noch mindestens eine Woche lang so bleiben: "Bei den Ergebnissen der Computermodelle gleicht ein Tag dem anderen: Wechselnd bewölkt bis bedeckt, einzelne Regenfälle, Schauer und Gewitter. Am Tag bis nahe 20 Grad, Frühtemperaturen um 10 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht meist aus Südwest bis West, in Gewitternähe gibt es starke Böen."Auch für das nächste Wochenende nimmt der Meteorologe die Hoffnung auf blauen Himmel und sommerliche Temperaturen: "Die Möglichkeit einer kurzzeitigen Erwärmung in der zweiten Hälfte der nächsten Woche ist wieder vom Tisch", schreibt er in seiner Wettermail.Und bei solch wechselhaftem Wetter, kann auch der Experte nicht vorhersagen, wann und wo es regnet: "Ein unmögliches Unterfangen" sei es derzeit, "Zeit und Ort der Schauer vorhersagen zu wollen". Da bleibt allen Grill- und Public-Viewing-Freunden nur, spontan zu bleiben.