Das war 1978

30. April:

Die neuen afghanischen Machthaber unter Nur Muhammad Taraki rufen nach einem Militärputsch die Demokratische Republik aus und bringen das Land auf einen radikal-sozialistischen Kurs.

9. Mai:

Der frühere italienische Ministerpräsident Aldo Moro wird tot im Kofferraum eines parkenden Autos in Rom gefunden. Im März war er von der Terrororganisation Rote Brigaden entführt worden.

14. Juni:

Christiane F. steht in einem Prozess über Beschaffungsprostitution in Berlin vor Gericht, wo Stern-Reporter auf sie aufmerksam werden. Im Herbst erscheint ihre Geschichte als Buch: "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erschüttert die Republik.

26. Juni:

Das Hamburger Landgericht weist eine Klage der Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer und der Schauspielerin Inge Meysel gegen den Stern ab. Schwarzer und Meysel warfen der Illustrierten Sexismus vor, da die Titelblätter ausschließlich Frauen als Sexualobjekte darstellten.

25. Juli:

Mit künstlicher Befruchtung gezeugt: Louise Joy Brown kommt als erstes "Retortenbaby" im englischen Oldham (bei Manchester) zur Welt.



6. August:

Papst Paul VI. stirbt im Alter von 81 Jahren nach 15-jährigem Pontifikat in Castel Gandolfo an den Folgen eines Herzinfarktes.

26. August :

DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn ist der erste Deutsche im All: Gemeinsam mit russischen Kosmonauten fliegt er mit der sowjetischen Sojus 31 zur sowjetischen Raumstation Saljut 6.

6. September:

Adidas-Gründer Adolf "Adi" Dassler stirbt mit 77 Jahren in seinem Geburtsort Herzogenaurach.

8. September:

"Schwarzer Freitag" in Teheran: Die gewaltsamen Auseinandersetzungen bei Demonstrationen gegen Schah Mohammad Reza Pahlavi markieren einen Höhepunkt in der Islamischen Revolution. Die folgenden Massendemonstrationen und Massenstreiks bringen die iranische Wirtschaft beinahe völlig zum Erliegen.

17. September :

Ägypten und Israel unterzeichnen unter Vermittlung von US-Präsident Jimmy Carter in Camp-David Verträge für einen Frieden im Nahen Osten.

28. September:

Nach einem Pontifikat von nur 33 Tagen stirbt Papst Johannes Paul I. im Alter von 65 Jahren in der Vatikanstadt. Eine Obduktion gab es nie - dafür bis heute zahllose Verschwörungstheorien.

16. Oktober:

Der polnische Kardinal Karol Wojtyla wird Papst Johannes Paul II.

6. November:

Franz Josef Strauß wird als Nachfolger von Alfons Goppel zum Bayerischen Ministerpräsidenten gewählt.