Das war 1976

12. Januar:

Krimiautorin Agatha Christie stirbt in der Grafschaft Oxfordshire an einem Schlaganfall. Sie war 85 Jahre alt.

12. Februar:

Nach langer Diskussion tritt eine Neuregelung des Abtreibungsparagrafen 218 in Kraft: Der Schwangerschaftsabbruch ist nun straffrei, falls bestimmte "Indikationen" vorliegen (medizinische, eugenische, kriminologische oder soziale).

15. März:

Deep Purple löst sich nach zahlreichen Querelen nach einem letzten Konzert in Liverpool auf.

1. April:

Steve Wozniak stellt den Apple I auf einem Treffen des Homebrew Computer Clubs vor, gemeinsam mit Steve Jobs gründet er die Firma Apple.

9. Mai :

Die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof erhängt sich mit einem in Streifen gerissenen Handtuch am Zellenfenster in Stuttgart-Stammheim.

26. Mai:

Der deutsche Philosoph Martin Heidegger stirbt 86-jährig in Freiburg.

31. Mai:

Die deutsche Disco-Band Boney M. veröffentlicht die Single Daddy Cool und landet ihren ersten europaweiten Erfolg.

14. Juni:

Reform des Ehe- und Familienrechts: Bei der Ehescheidung wird das Verschuldens- durch das Zerrüttungsprinzip ersetzt.

16. Juni:

Der Aufstand in Soweto gegen die Apartheid in Südafrika beginnt.

12. Juli :

Die neun Mitgliedsstaaten des Europäischen Rats beschließen, dass ein Europäischen Parlament gewählt wird.

20. Juli:

Die unbemannte NASA-Sonde Viking 1 landet auf dem Mars.

1. August:

Beim Formel-1-Grand-Prix auf dem Nürburgring verbrennt der Österreicher Niki Lauda fast in seinem Ferrari - sechs Wochen später sitzt er wieder hinterm Steuer.

9. September 1976:

Mao Zedong stirbt im Alter von 82 Jahren in Peking. Damit endet die Kulturrevolution in der Volksrepublik China.

30. Oktober:

Erste Großdemonstration gegen den Bau des Kernkraftwerkes in Brokdorf in Schleswig-Holstein - in den folgenden Wochen versammeln sich Zehntausende Atomkraftgegner. Es kommt zu harten Zusammenstößen mit der Polizei.

16. November:

Während der Sänger Wolf Biermann in Westdeutschland Konzerte gibt, entzieht ihm die DDR-Regierung das Aufenthaltsrecht. Nach seiner Ausweisung verlassen weitere Künstler die DDR, unter anderem Nina Hagen und Manfred Krug.

19. November :

Die CSU unter Franz Josef Strauß entscheidet sich in Kreuth dafür, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag aufzulösen. Das hat allerdings nur vier Wochen Bestand.

21. November:

Sylvester Stallones Boxer-Epos "Rocky" feiert in New York Premiere - und wird ein weltweiter Überraschungserfolg.