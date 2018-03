Zeitumstellung 2018: Wann werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt?

Alles rund um die Sommerzeit 2018



Wann und wie werden die Uhren auf die Sommerzeit 2018 umgestellt?





Wann werden die Uhren zurück auf die Winterzeit gestellt?





Wozu ist die Zeitumstellung da? Warum gibt es Winter- und Sommerzeit?





Welche Vorteile hat die Zeitumstellung?





Welche Nachteile hat die Zeitumstellung?



: Am 25. März ist es wieder soweit: Um 2.00 Uhr werden die Uhren um eine Stunde vor gestellt - wir verlieren also eine Stunde. Gerade in der ersten Tagen nach der Zeitumstellung kann sich die fehlende Stunde Schlaf negativ auswirken. Langfristig hat die Umstellung aber auch Vorteile. Das wichtigste zur Sommerzeit im Überblick:Die Zeitumstellung erfolgt am Sonntag, den 25. März 2018. In der Nacht werden die Uhren um 2.00 Uhr um eine Stunde auf 3.00 Uhr vorgestellt.Die Sommerzeit gilt dieses Jahr bis zum Sonntag, den 28. Oktober. Dann werden die Uhren eine Stunde zurück gestellt - wir gewinnen also eine Stunde. Die Uhren gehen in diesem Zeitraum im Vergleich zur Weltzeit (UTC) um zwei Stunden vor. Die Umstellung der Uhren erfolgt nachts.Der Urvater der Zeitumstellung war Benjamin Franklin, der den hohen Verbrauch von Kerzen bemängelte und daher eine Zeitumstellung forderte. Erstmals eingeführt wurde sie im 1. Weltkrieg in Deutschland. Doch die Idee setzte sich nur langfristig durch- erst die Ölkrise der 1970er verhalf ihr weltweit zum Durchbruch. Mehr zur Geschichte der Zeitumstellung gibt es hier Als großer Vorteil wurde lange die Energieersparnis durch die Zeitumstellung genannt. Doch scheint dies nicht der fall zu sein. Dennoch gibt es einige Vorteile der Sommerzeit: Die Abendzeiten lassen sich besser nutzen, während im Winter die Morgenstunden immerhin etwas heller sind. Die fünf wichtigsten Gründe für die Sommerzeit, sind hier zu finden Die Kritik an der Zeitumstellung wächst. Zum einen gibt es die gewünschte Energieersparnis nicht - dafür aber einige gesundheitliche Nachteile. Auch die Unfallzahlen im Straßenverkehr sollen durch die Zeitumstellung steigen. Die fünf wichtigsten Gründe, die gegen die Zeitumstellung sprechen, gibt es hier Mehr zum Thema: Wir haben die zehn interessantes Fakten zur Zeitumstellung gesammelt. Hier geht's zum Artikel