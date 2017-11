Zuschuss für neue Heizung

Hausbesitzer, die ihre Ölheizung erneuern, reduzieren dadurch dauerhaft Brennstoffbedarf und Emissionen. Denn moderne Ölgeräte mit Brennwerttechnik erreichen eine Effizienz von fast hundert Prozent. Noch höhere Einsparungen lassen sich durch die Einbindung Erneuerbarer Energien erzielen. Wer auf effiziente Heiztechnik setzt, wird auch finanziell unterstützt: Im Rahmen der Aktion "Deutschland macht Plus!" können sich Modernisierer seit 1. Januar 2016 Zuschüsse in Höhe von rund 3200 Euro sichern. Die Aktion wird vom Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) und zahlreichen Heizgeräteherstellern unterstützt.

Ölheizungen mit Brennwerttechnik können einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Das zeigt auch die zuletzt stark gestiegene Nachfrage mit Absatzzuwächsen von rund 30 Prozent.

Besonders zukunftsträchtig: Öl-Hybridheizungen, die zum Beispiel zusätzlich noch eine solarthermische Anlage einbinden und so die Vorteile von zwei verschiedenen Wärmequellen miteinander kombinieren.

Heizölkunden, die im Rahmen der Aktion "Deutschland macht Plus!" modernisieren, können insgesamt rund 3200 Euro Zuschuss kassieren. Dieser setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Die KfW-Förderbank unterstützt den Einbau eines Öl-Brennwertgeräts beim Kesseltausch mit zehn Prozent der Investitionskosten. Das sind 950 Euro bei einer Installationsrechnung von beispielsweise 9500 Euro. Dazu kommt eine Aktionsprämie, wenn der Hausbesitzer einen Öl-Brennwertkessel eines teilnehmenden Herstellers wählt. Zusätzlich gibt es für eine Öl-Solarkombination bis zu 2000 Euro Extraförderung aus dem Marktanreizprogramm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Wahl des Heizungshandwerkers ist im Rahmen der Aktion völlig frei.

Alternativ oder ergänzend sind noch weitere attraktive Förderungen möglich, wie etwa der erhöhte 15-prozentige Modernisierungszuschuss aus dem "Anreizprogramm Energieeffizienz" der KfW oder regionale Programme.

Damit Modernisierer sich hier die optimale Unterstützung für ihr Projekt sichern können, stellt das IWO unter der Rufnummer 06190 9263-435 einen speziellen Fördermittel-Service bereit.

Weitere Informationen unter www.deutschland-macht-plus.de.