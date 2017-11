Strengere Regeln für Neubauten

Beim Thema Energiesparen bringt der Jahreswechsel neue Regeln mit sich. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern erläutert, was für private Haushalte wichtig wird.

Strompreise: Einerseits steigt die Ökostromumlage von 6,17 auf 6,35 Cent. Außerdem werden viele Netzbetreiber die Entgelte erhöhen. Andererseits sinken die Preise bei der Stromerzeugung. Unter dem Strich wird Strom aber wohl für viele Haushalte teurer. Verbraucher sind allerdings nicht wehrlos, denn sie haben bei jeder Preiserhöhung ein Sonderkündigungsrecht.

Heizung: Neue Heizgeräte müssen bereits seit September das EU-Energielabel tragen. Ergänzt wird dies vom 1. Januar 2016 an durch eine eigene Kennzeichnung für Heizungsgeräte im Bestand. Schritt für Schritt sollen alle Heizkessel, die älter als 15 Jahre sind, mit dem "Nationalen Effizienzlabel für Altgeräte" gekennzeichnet werden. Kostenlos angebracht werden kann es beispielsweise durch den Schornsteinfeger.

Energielabel: Im neuen Jahr gibt es auch für Wohnraumlüftungsgeräte ein Energielabel. Ausgewiesen werden Energieeffizienzklasse, Geräuschemissionen sowie die Menge bewegter Luft.

Anforderungen an Neubauten: Ab 2016 gelten für Neubauten strengere Standards. Die Obergrenze für den Primärenergiebedarf von neu errichteten Gebäuden wird um 25 Prozent gesenkt. Außerdem verringert sich der maximal erlaubte Wärmeverlust durch die Gebäudehülle um 20 Prozent.

Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern weiter. Informationen und Beratung gibt es bei der Beratungssstelle in Würzburg oder im Internet unter www.verbraucherzentrale-bayern.de