Stoß- statt Dauerlüften

Welcher der kursierenden Tipps funktioniert eigentlich tatsächlich? Und was spart wirklich bares Geld? Eine Übersicht.Dauerhaft gekippte Fenster kühlen einen Raum und seine Wände aus. Daher raten Experten zum Stoßlüften - mehrfach am Tag für ein paar Minuten. Am besten wird dabei für Durchzug gesorgt, etwa durch gegenüberliegende geöffnete Fenster, dann tauscht sich die Luft noch schneller aus.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online rät im November zu 8 bis 10 Minuten und im Dezember bis Februar zu 4 bis 6 Minuten Lüftung. Rund 12,5 Prozent können eingespart werden. Das macht in einem unsanierten Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche und Gasheizung mit einem Gesamtverbrauch von 22 500 Kilowattstunden 240 Euro pro Jahr (2812,5 Kilowattstunden). Bei einer Ölheizung sind es etwa 140 Euro. Bei einem vergleichbaren, aber teilsanierten Gebäude mit einem Verbrauch von 18 000 Kilowattstunden sind 190 Euro mit Gasheizung und 110 Euro mit Ölheizung möglich (2250 Kilowattstunden).Wer die Heizung minimal runterdreht, verliert nicht an Komfort, spart aber Geld. Die optimale Temperatur von Wohnräumen liegt laut der Deutschen Energie-Agentur (dena) bei 19 bis 21 Grad. Im Schlafzimmer sollten es nicht weniger als 16 Grad sein. Jedes Grad weniger spart rund sechs Prozent Heizenergie ein, erklärt co2online. Bei einem durchschnittlichen unsanierten Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern und 22 500 Kilowattstunden Verbrauch pro Jahr lassen sich mit einer Gasheizung 1350 Kilowattstunden und damit etwa 115 Euro pro Jahr einsparen.Bei Heizöl macht es 65 Euro aus. Im teilsanierten Altbau mit 18 000 Kilowattstunden Verbrauch sind bei einer Gasheizung 1080 Kilowattstunden und 90 Euro möglich, mit Ölheizung 55 Euro.Befindet sich Luft in den Heizkörpern, können diese nicht richtig warm werden. Obendrein gluckern sie auch noch. Daher sollte man vor Beginn der Heizsaison die Heizkörper entlüften - indem man das Entlüftungsventil an der Seite aufdreht. co2online schätzt, dass jährlich 20 Euro Ersparnis bei den Heizkosten durch das Entlüften möglich sind. Das entspricht einer angenommenen Einsparung von 1,5 Prozent.