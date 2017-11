Radeln im Tal des Weißen Mains

Am 21. Mai veranstaltet der Landkreis Kulmbach in Kooperation mit den beiden Gemeinden Ködnitz und Trebgast sowie dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Kulmbach und mit Unterstützung der Kulmbacher Brauerei den "5. Autofreien Sonntag im bezaubernden Weißmaintal".

Von Kauerndorf - Fölschnitz - Ebersbach - Ködnitz - Waizendorf - Feuln - Trebgast - bis zum Trebgaster Badesee erobern Radler, Inliner, Skater, Nordic Walker und Fußgänger die Straße, die am Autofreien Sonntag für den motorisierten Verkehr gesperrt ist.

Jeder Ortsteil für sich hat eine besondere Anziehung und durch das großartige ehrenamtliche Engagement der beteiligten Vereine und Verbände wird Gastfreundlichkeit groß geschrieben.

Bereits zum fünften Mal wird der "Autofreie Sonntag" im Weißmaintal durchgeführt. Die Veranstaltungen in den Jahren 2009, 2011, 2013 und 2015 waren mit mehreren tausend Besuchern so erfolgreich, dass sich die Organisatoren dazu entschlossen haben, dieses Event auch 2017 wieder in den Veranstaltungskalender des Landkreises aufzunehmen.

Aus vielerlei Hinsicht bietet sich das Tal des Weißen Mains zwischen Trebgast und Kauerndorf für die Ausrichtung eines Autofreien Sonntags besonders an. Im wunderschönen und landschaftlich reizvoll gelegenen Weißmaintal lassen sich hervorragende Rahmenbedingungen schaffen. Die vorhandenen Verkehrswege ermöglichen die erforderliche Sondernutzung vor, während und nach der Veranstaltung. Die erforderliche Infrastruktur ist in den beteiligten Orten zum Teil vorhanden bzw. wird bei Bedarf im erforderlichen Umfang ergänzt.

Viele Helfer der Feuerwehren, der Polizei, des BRK, der Vereine und Verbände, der Gastronomiebetriebe, der Firmen und Behörden sind im Einsatz und gestalten gemeinsam das autofreie Weißmaintal - herzlichen Dank an alle.



Staatsstraße komplett gesperrt

Am Veranstaltungstag ist die Staatsstraße zwischen Kauerndorf und Trebgast von 9 bis zirka 17.30 Uhr komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Strecke, beginnend in Kauerndorf (Radweg Kulmbach - Untersteinach) bis zum Trebgaster Badesee ist dann freigegeben für Radler, Inliner, Skater, Fußgänger, Nordic Walker, Wanderer und alle, die sich mit Muskelkraft (fort)bewegen wollen.

Auf der fast 10 Kilometer langen "Klima-Meile" präsentieren sich die Innungen, Firmen, Institutionen und Organisationen mit aktuellen Entwicklungen. Es gibt interessante Infos rund um die Wärmepumpe, über regenerative Energien und Eigenstromerzeugung mit der PV-Anlage, weiterhin sind vor Ort Aktionsstände und eine Erlebniswerkstatt rund ums Holz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich vor Ort unverbindlich und umfänglich informieren.

Es gibt entlang der Strecke vieles zu entdecken: Radl-Geschäfte präsentieren die neuesten E-Bikes und Fahrräder. Eine Kaffeerösterei sowie der Agrotourismus Frankenwald stellen sich vor.



Attraktionen für Kinder

In Kauerndorf wird von der Landkreisjugendarbeit eine Energie- und Abfallolympiade mit Glücksrad durchgeführt. Die Verkehrserzieher der Polizeiinspektionen Stadtsteinach und Kulmbach bauen einen Rad-Sicherheits-Parcours in Fölschnitz auf, in Ebersbach können sich die Kinder von Mitarbeitern des Spielmobils schminken lassen und mit Naturmaterialien basteln.

Beim Standort des Wasserwirtschaftsamtes Hof in Ködnitz gibt es Interessantes über den Wasserkreislauf und die verschiedenen Lebewesen im Wasser zu lernen. Auf der Ranch in Waizendorf 22 wird erstmals Ponyreiten für Kinder sowie ein Glücksrad und Tattoos angeboten, in Feuln gibt es eine Torwand und einen Kletterfelsen und das Brötchenkorbflechten speziell für Kinder.

Der TSV Trebgast baut einen Spiele-Parcours auf dem Sportplatz auf und auf dem Parkplatz des Trebgaster Badesees können Kinder kostenlos Karussell fahren sowie Baumwolltaschen farbig bemalen. Überall entlang der Strecke gibt es Hüpfburgen und vieles zu entdecken.



Programm zur Eröffnung

9.45 Uhr, Feuln - Feuerwehrhaus: Eröffnung mit Landrat Klaus Peter Söllner, Bürgermeister Stephan Heckel-Michel, Bürgermeister Werner Diersch und stellvertretendem Kreisvorsitzenden Karlheinz Vollrath (Bund Naturschutz)



10 Uhr, Feuln - Feuerwehrhaus: Freiluft-Gottesdienst mit der Evangelischen Kirchengemeinde Trebgast, dem Posaunenchor Trebgast und der Chorgemeinschaft Feuln - Waizendorf / Lindau