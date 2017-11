Kostenloses Energielabel

Seit dem 1. Januar 2016 gibt es das Energieeffizienzlabel für ältere Heizkessel. Zur Ausstellung berechtigt sind Heizungsbauer, Installateure, Energieberater und Schornsteinfeger. Seit 2017 sind Bezirksschornsteinfeger verpflichtet, das Label im Anschluss an die Feuerstättenschau zu vergeben, sofern es noch nicht vorhanden ist.

Das Altanlagenlabel wird an Heizkesseln für gasförmige und flüssige Brennstoffe mit einer Nennleistung von bis zu 400 kW angebracht. "Heizkessel, die älter als 15 Jahre alt sind, können nach einem vorgegebenen Zeitplan mit diesem Label gekennzeichnet werden", erklärt Corinna Kodim vom Eigentümerverband Haus & Grund.

Verpflichtet sind die bevollmächtigen Bezirksschornsteinfeger, im Anschluss an die Feuerstättenschau den Heizkessel zu kennzeichnen. Welche Kessel einen Aufkleber erhalten, hängt vom Baujahr ab. Jetzt sind Kessel dran, die bis einschließlich 1991 gebaut wurden.



Baujahr und Typ wissen

"Das Energielabel informiert die Verbraucher über den Zustand ihres Heizkessels", erklärt Frank Ebisch vom Zentralverband Heizung Klima Sanitär. Es gibt Auskunft, ob es sich um ein sparsames Modell handelt oder ob Energie verschwendet wird. Die Heizkessel werden auf einer Skala von A++ bis D gekennzeichnet, wobei A++ und A+ für besondere Effizienz stehen. Als ineffizient gelten die Klassen C und D.

"Zur Feststellung der Energieeffizienzklasse des Heizgerätes genügt es, Baujahr und Typ des Heizkessels zu kennen", erklärt Corinna Kodim. Die HeizLabel-App des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) findet anhand dieser Informationen die Energieeffizienzklasse des jeweiligen Heizkessels heraus.

Das Label soll zum Austausch ineffizienter Heizkessel motivieren. "In Deutschland stagniert die Austauschrate von alten Heizkesseln seit längerem bei drei Prozent", so Stephan Langer, Vorstand des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks. Wichtig: Wenn ein Ausstellungsberechtigter das Label an der Außenseite der

Gerätefront befestigt hat, darf es nicht mehr entfernt werden. Kosten entstehen nicht.

dpa-mag