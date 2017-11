Ordnung halten mit Stil

Wer kennt es nicht? Eigentlich will man entspannt in den Tag starten, doch im Badezimmer türmen sich die Wäscheberge. Auf dem Boden liegend grüßt die Quietscheente der Kinder, unzählige Lotions, Cremes und Stylingprodukte stapeln sich in den Regalen und auf dem Waschbeckenrand. So ist die gute Morgenstimmung schnell dahin. Ordnung muss her, doch dies wird gerade in kleineren Bädern oft zur Herausforderung.

Abhilfe schaffen stilvoll gestaltete und clevere Stauraumlösungen. Intelligente Mehrzwecklösungen sparen Platz und ermöglichen Badroutine in Wohlfühlatmosphäre. Ein Hochschrank mit integrierter Wäschekippe schlägt zwei Fliegen mit einer "Klappe". Die 2in1-Lösung spart den alten Wäschekorb und bietet zusätzlich Platz für Kosmetika. Schmutzwäsche rein, Klappe zu - so schnell ist das Badezimmer aufgeräumt.

Immer mehr Kosmetikprodukte kommen auf den Markt und suchen ihren Platz im Bad. Neben zahlreichen Produkten der Damenkosmetik, gesellen sich zunehmend solche für den gepflegten Mann dazu. Ob männlich-herb oder lieblich-feminin, um die Übersicht zu behalten, müssen sie gut verstaut und trotzdem griffbereit sein. Der Drehschrank von Pelipal bietet dem Tubenchaos Einhalt und mit vier Einlegeböden hinter zwei Drehtüren ausreichend Stauraum für Deos, Cremes, Peelings, Shampoos und mehr. An seitlich angebrachten Haken schafft er außerdem Platz für Bademäntel oder Handtücher.

Alles auf einen Blick und immer griffbereit hat man mit offenen Beimöbeln. Der Kosmetikwagen, dessen freie Regalflächen mit rutschfesten Gummimatten ausgelegt sind, beherbergt idealerweise die Produkte der Alltagshygiene. Der etwas kleinere Rollhocker - wahlweise in schwarz oder weiß erhältlich - bietet ebenfalls mobile Ablageflächen und lässt sich außerdem als Sitzgelegenheit nutzen. Für die kleineren Badbesucher bietet die Stehbank doppelten Nutzen. Stilvoll designt, ermöglicht sie das Putzen der Milchzähne auf Augenhöhe und schafft dazu Stauraum für Kinderhandtücher oder Badespielzeug.

Badezimmer ist nicht gleich Badezimmer: Individuelle Möbel können jedes Bad bereichern und mit Funktionalität und Design zu mehr Wohlbefinden und Komfort beitragen.