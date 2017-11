Lebensdauer eines Bades

Alles blitzt und blinkt, die Technik ist auf dem neuesten Stand und eine Wohlfühloase geschaffen: das neue Badezimmer ist fertig.

Nach einigen Jahren treten allerdings erste Abnutzungserscheinungen auf, etwas später müssen Kleinigkeiten erneuert werden und schließlich steht die Renovierung unweigerlich bevor. Dreimal zehn Jahre, solange soll im Durchschnitt ein deutsches Bad halten, bevor es einer Renovierung bedarf. Diese These stellt Badprofi Georg Reuss aus Frenshof, Landkreis Bamberg, in seinem Buch "Schöne Bäder - es lebe das Detail" auf.



Der erste Bad-Abschnitt

Eine strahlend weiße Badewanne, frische Farben an der Wand und wohlakzentuiertes Licht lassen beim Betreten des neuen Badezimmers jedes Mal Freude aufkommen. Stolz zeigt man seinen Besuchern den modernen Wohlfühlraum und nutzt gerne die moderne Badtechnik mit ihrer schönen Ausstattung. Die Armaturen und Objekte glänzen, die Aufteilung trifft den Geschmack und die Investition hat sich gelohnt.



Der zweite Bad-Abschnitt

Nach etwa zehn Jahren treten erste Abnutzungserscheinungen auf. Kratzer, verfärbte Silikonfugen und Verkalkungen mindern das einst makellose Bild des Badezimmers. Tropft der Wasserhahn? Ist der Duschkopf verkalkt? Schließt die Duschabtrennung noch korrekt?

Mithilfe kleinerer Reparaturen kann das Bad gut in Schuss gehalten werden. Ein neuer Wandanstrich, andere Dekoration oder neue Handtücher bringen Abwechslung, denn auch Geschmäcker ändern sich im Laufe der Zeit. Duschabtrennung und Armaturen können im Schnitt nach 15 Jahren austauschbedürftig sein.



Der dritte Bad-Abschnitt

Langsam aber sicher ist das Bad doch in die Jahre gekommen. Die Aufteilung war vor 30 Jahren modern, trägt aber kaum zur Funktionalität bei, die jetzt benötigt wird.

Im Alter verändern sich die Bedürfnisse, der Wohnraum sollte einigermaßen barrierefrei gestaltet werden. Statt der Design-Badewanne könnte nun eine Duschbadewanne installiert werden.

Diese vereint Dusche und Badewanne in einem. Sie besitzt eine Tür und bietet dem Badbenutzer einen komfortablen Einstieg.

Haben die alten Objekte bereits hohe Abnutzungserscheinungen oder sind schlichtweg nicht mehr schön anzusehen, ist die Renovierung unabdingbar, um den Komfort weitere Jahre zu erhalten.