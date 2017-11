Gleich barrierefrei

Wer soll es machen? Ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Badrenovierung ist die Auswahl der Handwerker. Dafür brauchen Sie echte Badprofis.

Der Installateur legt das "Fundament" für ein schönes Badezimmer und stellt die Weichen für das Umsetzen aller Wünsche. Der Fliesenleger hat die Aufgabe, das Bad zu "präsentieren". Und der Elektriker schafft mit Licht Atmosphäre.



Die Budgetfrage . Es muss unbedingt vorab geklärt werden, wie hoch das Budget für die Badrenovierung ist. Für alle Gewerke kommen 150 Arbeitsstunden zusammen, plus Sanitärausstattung, Fliesen, Möbel, Beleuchtung und Kleinmaterial.



Weniger ist mehr . Die Kunst liegt heute darin, aus der Vielfalt der Produkte und Möglichkeiten das Passende zu wählen. Stellen Sie sich zuerst die Frage, was Sie wirklich in Ihrem Badezimmer benötigen.



Das "grüne" Badezimmer . Die Kosten für die Erstellung eines neuen Bades sind das eine, die laufenden Kosten das andere. Es gibt viele Produkte, die den Wasserverbrauch reduzieren, den Energieverbrauch senken oder Dämmungen, die Heizkosten sparen, ohne dass es im Bad einen Komfortverlust gibt.



Das i-Tüpfelchen im Badezimmer. Jedes Bad braucht eine Besonderheit. Eine clevere Planungsidee, etwas Verrücktes, eine ganz persönliche Sache, ein pfiffiger Materialmix oder eine verspielte Beleuchtung.



Pflege, Sicherheit und Wartung . Ist das neue Badezimmer auch alltagstauglich? Ist eine einfache Reinigung möglich? Werkseitige pflegeleichte Beschichtungen gibt es für so gut wie alle Ausstattungsgegenstände. Sogar für die Fugen sind Fugenmassen erhältlich, die die Reinigung erleichtern. Ein geringer Fugenanteil im Fliesenbild - besonders im Duschbereich - zusammen mit glatten Flächen und wenigen Kanten hilft beim Reinigen und spart Zeit. Wandhängende Sanitärobjekte erleichtern das Wischen des Bodens.



Ist eine sichere Benutzung gewährleistet? Denken Sie bei der Auswahl der Bodenbeläge an rutschsichere bzw. rutschhemmende Oberflächen. Stufen wirken in einem Badezimmer interessant. Wie sieht es aber im Alter damit aus? Ist das neue Bad ausreichend beleuchtet? Sind alle elektrischen Sicherheitseinrichtungen vorgesehen?



Die ersten kleinen Reparatur- und Wartungsarbeiten. Heben Sie alle wichtigen Unterlagen wie z.B. Planungen, Montageanleitungen, Explosionszeichnungen von Armaturen, Duschabtrennungen etc. gut auf. Es erleichtert das Besorgen von Ersatzteilen, vor allem nach Jahren. Achten Sie beim Einbau auch darauf, dass verdeckte Teile leicht zugänglich sind.



Schon mal an das Morgen denken. Ein Badezimmer hat in der Regel eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren. Wie könnte die Nutzung in einigen Jahren aussehen? Welche Technik kann leicht nachgerüstet werden? Bedenken Sie bei der Auswahl der Fliesenfarbe, dass die Fliesen nur mit viel Aufwand und hohen Kosten ausgetauscht werden können. Jeder möchte im Alter so lange wie möglich in seinen vier Wänden bleiben. Planen Sie Ihr Bad barrierefrei!

Quelle: Buch "Schöne Bäder - es lebe das Detail" von Georg Reuss