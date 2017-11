Dieser Vorhang-Trend schlägt Wellen

Eine der häufigsten Fragen von Kunden lautet:„Was hat man denn momentan so? Diese Flächenvorhänge, oder?“Flächenvorhänge, Raffrollo, der neuste Schrei? Nein, meiner Meinung nach ist sowieso nicht wichtig was „man momentan so hat“, sondern was in Ihre Wohnung und zu vor allem zu Ihnen persönlich passt. Ob das der neuste Schrei oder ein zeitloser Klassiker ist sollte dabei keine Rolle spielen.Allerdings gibt es einen Trend der, wenn man so möchte, momentan große Wellen schlägt. Auch wortwörtlich genommen. Gleichmäßige Falten ohne den Stoff zu kräuseln oder mit Büscheln oben. Das macht den Wellenvorhang so besonders. Die eleganten Falten haben schon oben an der Aufhängung die volle Tiefe und lassen in gleichmäßigen Wellen den Stoff voll zur Geltung kommen.Die sanften und gleichmäßigen Wellen, die dem Stoff eine wunderbare Eleganz verleihen sehen in einem modernen Neubau dabei genauso gut aus wie zu einer klassischen Einrichtung kombiniert.Unsere Kunden sind dabei nicht nur von der Optik begeistert, auch die Technik in der Stange bietet viele Vorteile. Zum Beispiel können die Vorhänge ohne Werkzeug zum Waschen abgenommen werden. Möglich machen das die integrierten Ösen, die allerdings unsichtbar sind wenn der Vorhang aufgehängt ist. Da die Ösen miteinander verbunden sind, ist die Bedienung, das Auf- und Zuziehen der Wellenvorhänge, ebenso kinderleicht und angenehm.Wie gefällt Ihnen diese neue und innovative Form der Vorhangdekoration? Sind Sie neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns und testen Sie den Wellenvorhang live in unserem Showroom in Altenkunstadt oder vereinbaren Sie hier Ihren persönlichen Beratungstermin Weitere Informationen finden Sie unter http://trebes.net/blog/