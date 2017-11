Wohntrends für 2017

Das Jahr hat zwar noch einige Wochen, doch bereits jetzt gibt es ein paar sichtbare Trends für das kommende Jahr im Bereich des Wohnens. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Bei den Materialien wird es definitiv natürlich: Leder, Filz, Wolle und Holz seien hier genannt, ebenso wie Kork. Diese finden sich nicht nur in Einrichtungsgegenständen, sondern auch als Bodenbelag oder Wohnaccessoires wieder. Warm wirken diese Materialien – und lassen sich zudem ganz unterschiedlich kombinieren.

Wer Farbe mag, der findet im kommenden Jahr bestimmt den passenden Farbtupfer. Besonders Pastell ist angesagt – und das in verschiedenen Nuancen. Außerdem sind Dunkelgrün sowie ein kräftiges Gelb Trend. In Kombination mit ruhigeren Farben wie Grau, Braun oder Schwarz kommt es besonders zur Geltung und lässt sich auch puristisch kombinieren.

Wer möchte, kann seine Einrichtung mit diesen Farben dezent halten. Runde Formen und gemütliche Rückzugsorte, das wollen viele – und ist in. Upcycling ist zudem immer eine Möglichkeit, aus alten Dingen etwas Neues zu machen. Also her mit dem alten Tisch und der gelben Farbdose.