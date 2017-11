Widerstand zweckvoll!

Gefühlt wird mehr eingebrochen. Doch was sagen die Zahlen für Oberfranken? Laut Polizeipräsidium in Bayreuth ist im statistischen Vergleich der Jahre 2014 und 2015 ein Anstieg von 24 Fällen auf insgesamt 406 Wohnungseinbrüche zu verzeichnen. Wobei die Hälfte dieser Fälle im Versuchsstadium bleibt. Ein Trost, immerhin. Dafür ist die Aufklärungsquote bescheiden: Die Polizei konnte 2015 nur ein Drittel der Fälle aufklären. Dominik Salosnig vom Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth erklärt, warum.



Die Aufklärungsquote könnte sicherlich besser sein.

Dominik Salosnig: Das ist auch unser Ziel, daran arbeiten wir mit Hochdruck. Allerdings konnten wir mit etwa 30 Prozent im bundesweiten Vergleich fast doppelt so viele Einbrüche klären. Generell ist es schwierig, da sich kriminelle Gruppen aus Osteuropa auf Wohnungseinbrüche spezialisiert haben und ungemein professionell vorgehen. Dieser Personen habhaft zu werden, ist nicht einfach und oft langwierig. Die Aufklärung wird außerdem dadurch erschwert, dass viele Täter sehr schnell vorgehen, Grundstücke nicht eingesehen werden können und somit auch kaum Hinweise oder Spuren vorhanden sind. Die gute Nachricht ist, dass etliche gleich aufgeben, wenn sie auf Widerstand stoßen.



Wann wird denn bevorzugt eingebrochen?

Eine bevorzugte Zeit lässt sich nicht feststellen. Die Täter nutzen auch vermeintlich kleine Zeitfenster, die sich im Laufe des Tages bieten.



Gibt es Täter, die ihr Ziel auskundschaften, bevor sie zuschlagen?

Die gibt es sicherlich. Auch um festzustellen, wann jemand zuhause ist und wann nicht. Es gibt aber auch Täter, die ohne Vorbereitung agieren, wenn ihnen die Gelegenheit günstig erscheint.



Gibt es Haustypen, die bevorzugt werden?

Bevorzugt gehen Einbrecher freistehende Einfamilienhäuser an, allerdings können wir auch Einbrüche in Mehrfamilienhäuser verzeichnen.



Kommen Einbrecher meist alleine?

Eine Regel kann ich nicht erkennen. Dokumentiert sind sowohl Fälle mit alleinhandelnden Tätern wie auch Fälle, in denen mehrere Personen zusammenarbeiten.



Welche "Einladungen" sollte man unbedingt vermeiden?

Gekippte Fenster und Terrassentüren sowie nicht versperrte Haustüren stellen einen Schwachpunkt in der Haussicherheit dar. Sie sollten darauf achten, dass Ihr Anwesen gut beleuchtet und das Grundstück auch einsehbar ist. Zudem sollten Sie bei Verlassen des Hauses die Fenster schließen und die Haustür absperren.

Was empfiehlt die Polizei, um sich besser vor Einbrüchen zu schützen?

Die Aufmerksamkeit in der eigenen Nachbarschaft stellt eine wichtige Säule in der Bekämpfung der Einbruchskriminalität dar. Halten Sie die Augen offen nach Personen und Fahrzeugen, die offensichtlich nicht in Ihre Nachbarschaft gehören und verständigen Sie die Polizei bei verdächtigen Wahrnehmungen.



Was sagt die Polizei dazu, dass offenbar viele Bürger aufrüsten und sich zum Beispiel über den kleinen Waffenschein mit Schreckschusswaffen ausstatten?

Das sehen wir sehr kritisch. Mit einer Waffe allein ist es ja nicht getan. Wie schaut es mit der Handhabung aus? Davon auszugehen ist, dass nicht jeder sicher mit einer Waffe umgehen kann und sich allein aus diesem Umstand ein Gefährdungspotenzial ergibt. Außerdem: Was passiert, wenn der Täter der Waffe habhaft wird? Und nicht zuletzt: Wenn die Polizei auf jemanden mit einer Waffe trifft, muss sie ihn als gefährlich einstufen, auch wenn es sich nur um eine Schreckschusswaffe handelt. Viel besser ist es, in den Bereich Einbruchschutz zu investieren, denn das ist wesentlich effektiver, wie die Quote der abgebrochenen Einbrüche zeigt.



Was sollte nach einem Einbruch unbedingt unternommen werden?

Informieren Sie umgehend Ihre Polizeidienststelle. Vermeiden Sie unnötige Veränderungen am Tatort und fassen Sie so wenig Gegenstände wie möglich an.



Hat der Anstieg von Einbrüchen etwas mit dem erhöhten Ausländeranteil zu tun?

Unter den Tatverdächtigen sind sicherlich auch Nichtdeutsche zu finden. Wie in anderen Deliktbereichen auch ist der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe jedoch nicht überproportional vertreten - abgesehen von den bereits erwähnten Banden aus Osteuropa, die in der Bevölkerungsstatistik freilich nicht auftauchen.

Die Fragen stellte Gerhard Beck