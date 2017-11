Wer darf zuerst ins Bad?

Der Wecker klingelt, die Kinder hüpfen auf das elterliche Bett, der Tag beginnt - und mit ihm der allmorgendliche Ansturm auf das Badezimmer. Wenn alle Familienmitglieder auf wenigen Quadratmetern aufeinander treffen, geht es meist turbulent zu. Ganz lässt sich das Gerangel im Badezimmer in einem Mehrpersonenhaushalt wahrscheinlich nicht verhindern. Aber mit etwas Planungsgeschick und einer funktionalen Einrichtung schafft man beste Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf im Familienbad.

Wenn alle mal wieder gleichzeitig ins Bad drängen, ist es wichtig, unterschiedliche Zonen zu schaffen. Denn nicht jedes Bad ist so großzügig bemessen, dass es Platz für einen trendigen Doppelwaschtisch bietet. In kleinen Bädern sorgen raffinierte Einzelmöbel für ausreichend Bewegungsfreiheit. Ausgestattet mit einem großflächigen Spiegel kann der Drehschrank beliebig nach allen Seiten hin ausgerichtet werden. Auf diese Weise gelingt das gleichzeitige Styling von Mann und Frau, ohne dass sie sich auf den Füßen stehen. Der rollbare Kosmetikwagen beherbergt zudem Produkte der Alltagshygine und kann je nach Bedürfnis platzsparend in die Ecke geschoben werden, sodass Freiräume für die tägliche Badroutine entstehen.

Egal wie groß das Bad ist, wichtig ist immer, dass alle Familienmitglieder ihre Badutensilien getrennt voneinander aufbewahren können. Denn wer mag es schon, wenn sich die Wattepads mal wieder zwischen Zahnpasta, Handbürste und Deo wiederfinden? Clevere Stauraummöglichkeiten und eine gute Organisation bieten die Pelipal Solitaireprogramme. Waschtischunterschränke und Beimöbel schaffen ausreichend Platz, können je nach Geschmack gestaltet und auch hinsichtlich ihres Innenlebens individuell eingerichtet werden. Ob Deos, Cremes oder die Familien-Packung Toilettenpapier - in Schubladen mit zusätzlichen Organisationssets und Kosmetikeinsätzen oder offenen Regalen findet alles seinen Platz. Winkel- und Nischenlösungen können auch in kleineren Bädern zum Einsatz gebracht werden. So wird Ordnungshalten leicht gemacht.

Besondere Ansprüche an eine gute Planung stellen die kleinen Besucher. Wenn Papa sich am Waschtisch rasiert, möchten sie das auf Augenhöhe miterleben. Und auch das umfangreiche Badespielzeug beansprucht seinen Platz im Bad. Praktisch ist hier vor allem eine Stehbank mit integrierter Ablagefläche, auf der sich die Kleinen schnell ganz groß fühlen können.