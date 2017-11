Weihnachtsmarkt bei Pilipp

In etwa drei Wochen ist es soweit: Der erste Advent steht vor der Tür. Zeit, sich Gedanken über die Weihnachtsdekoration zu machen, die das eigene Heim in ein Meer aus leuchtenden Lichtern verwandelt und die Vorfreude auf das Fest im Dezember steigen lässt. Passende Deko gibt es beispielsweise bei unserem Partner Möbel Pilipp. Jetzt aber erst einmal die Tipps für eine gelungene Weihnachtsdekoration.Wenn es draußen immer dunkler und kälter wird, braucht man drinnen verschiedene Lichtquellen, die das Heim gemütlich machen. Lichterketten in unterschiedlichen Farben leuchten warm. Welche in Eiszapfenform bringen schon den Winter ins Haus, Ketten mit kleinen Figuren schaffen weihnachtliche Stimmung.Kerzen sind nicht nur auf einem Adventskranz schön anzusehen. Ein sternförmiger Teelichthalter braucht wenig Platz und ist fast überall einsetzbar. Sogar in die Mitte eines Kranzes kann man ihn stellen.Kinder erfreuen sich besonders an bunten Lichterketten, die an ihre Fenster drapiert werden. Offenes Feuer, also Kerzen, sollten jedoch in Kinderzimmern vermieden werden.Eine Tasse mit Weihnachtsmotiv, daneben eine Schüssel Kekse und dann noch eine sternenübersäte Kuscheldecke – gemütlich kann man es sich immer machen, besonders schön ist es aber in der Weihnachtszeit, wenn draußen langsam die kleinen Schneeflocken vom Himmel fallen.Figuren in Mantel gehüllt und mit Mütze bekleidet, ein Schneemann oder doch lieber eine Laterne – selbst vor dem Hauseingang kann man eine weihnachtliche Stimmung erzeugen. Kleine, gebastelte Sterne kann man an einem Stab befestigen und dann in die Blumen stecken. Besonders schön ist es, wenn Sie für die Sterne glänzendes oder glitzerndes Material verwenden.Rentiere erinnern an Rudolf mit der roten Nase. Eulen haben ein ganz eigenes Flair. Sie kann man entweder im Haus oder auch am Eingang platzieren.Girlanden – in Kombination mit einer Lichterkette – können entweder auf dem Tisch arrangiert oder an die Wand gehängt werden. Auch um die Vorhangstange gewickelt kann dies schön wirken.Dekoriert werden darf, was gefällt. Ob kitschig, minimalistisch oder edel – kaufen Sie die Weihnachtsdeko, die Ihnen zusagt und die Ihnen gefällt.Bei unserem Partner Möbel Pilipp gibt es wieder den Pilipp Weihnachtmarkt. Die Verkaufstische ähneln Ständen auf dem Weihnachtsmarkt, zu kaufen gibt es alles, was das Herz begehrt: Kerzen, Lichterketten, Figuren zum Hinstellen und andere weihnachtliche Accessoires. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Siein Bamberg, Bindlach oder Ansbach.