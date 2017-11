Was sind Gartenmöbel und welche gibt es?

Das warme Wetter ist mittlerweile bei uns angekommen und das Leben findet vor allem am Wochenende größtenteils draußen statt. Folglich werden für den Garten nicht nur Blumen und Pflanzen, sondern auch die passenden Möbel gebraucht.Gartenmöbel sind, wie der Name schon sagt, Möbel für das Leben im Freien. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten: Tische, Gartenbänke, Liegestühle und Couchgarnituren, aber auch Strandkörbe und Sonneninseln gehören dazu. Der Unterschied zu den normalen Möbeln ist meist das Material.Die klassische Variante ist entweder ein Tisch mit Stühlen oder eine Couchgarnitur. Letzte kann aus einer kleinen Couch mit zwei Sesseln bestehen. Wer sehr viel Platz hat, der greift auf Lounge-Möbel zurück. Diese sind meist aus dem Material Rattan oder Polyrattan gefertigt und haben Polster, die aufgrund ihres Stoffes auch für draußen geeignet sind. Eine richtig gemütliche Wohnlandschaft lässt sich mit diesen Möbeln schaffen. Aufgrund ihrer voluminösen Polstern und der niedrigen Sitzhöhe sind diese am besten zum Entspannen geeignet. Ob die Polsterbezüge und die Möbel den Winter über im Inneren Ihres Hauses aufbewahrt werden müssen, sollten Sie vor dem Kauf abklären.Eine weitere Möglichkeit für viel Platz ist ein großer Strandkorb oder eine Sonneninsel. Beide Möbel gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen.Eine kleine Holzbank oder doch lieber eine Gartenliege? Ein Plastikstuhl oder eine Hängematte? Holz, Plastik, Polyrattan oder Alu sind Materialien, die häufig vorkommen. Gartenliegen gibt es beispielsweise als Einzel- oder Doppelliege, mit oder ohne Räder. Je nach Standort sollte man nicht nur das Design anpassen, sondern auch die Ausführung des Entspannungssessels. Die Auflage sollte am besten nässeabweisend sein. Ein passender Sonnenschirm vervollständigt die Entspannungsoase.Gartenstühle sind wohl einer der am häufigsten verwendeten Gartenmöbel. Auch hierbei gibt es Unterschiede: Stuhl oder Sessel, verstellbare oder feste, kurze oder hohe Rückenlehne? Wer auf Stühle mit längeren, verstellbaren Rückenteil setzt, kann diese auch besser zum Sonnen nutzen.Grundsätzlich sollten Sie beim Kauf von Gartenmöbeln darauf achten, aus welchem Material diese gefertigt sind und welche Pflege sie benötigen. Außerdem sollte man genug Platz haben, um die Möbel überwintern zu können, sofern man diese nicht draußen lassen kann.Aktuelle Gartenmöbel finden Sie bei unserem Partner Möbel Pilipp in Bamberg, Ansbach und Bayreuth!