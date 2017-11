Urlaub zuhause?-Allerdings!

Nach den ersten warmen Sonnenstrahlen sind wir uns einig: Wir wollen Sonne, Strand und Meer - also Urlaub. Nicht immer geht dieser Wunsch in Erfüllung. Wie man sich das Urlaubsfeeling dennoch nach Hause holen kann, verraten wir hier.



Möbel

Meist möchte man sich nicht gleich neue Möbel zulegen. Das ist auch nicht unbedingt nötig. Wer dennoch seine Einrichtung urlaubstauglich machen möchte, setzt auf helle Möbel, Korbsessel und alles, was etwas maritim wirkt. Holz natürlich eingeschlossen.



Die Wandgestaltung

Entweder streichen Sie ihre Wand in einer Farbe, die Sie in Urlaubsstimmung versetzt, oder Sie nutzen Wandsticker. Wer kreativ ist, kann auch selbst Farbe und Pinsel in die Hand nehmen und die Wand mit Motiven verschönern. Beachten Sie jedoch, dass es auch von der gewählten Farbe abhängt, ob Sie sich im Zimmer entspannen können.

Eine gute Idee sind auch Bilderwände. Wählen Sie hierzu die schönsten Urlaubsfotos aus ihrem Repertoire aus und lassen Sie diese in der gewünschten Größe entwickeln. Ob mit oder ohne Rahmen, an einer Leine befestigt oder an die Wand gepinnt – Ihre Bilder werden nicht auf der Festplatte in Vergessenheit geraten. Wehleidig müssen Sie auch nicht werden, schließlich kommt bestimmt bald der nächste Urlaub.

Wer Scrapbooking mag, kann sich auch eine Collage aus Bildern (am besten im Polaroidstil), eigenen Notizen und alten Flugtickets und Eintrittskarten gestalten. Eingerahmt wirkt das Ganze edel und lässt Sie in Erinnerungen schwelgen.

Auch Poster von einem Paradies in der Südsee oder eine Weltkarte lassen Urlaubsstimmung aufkommen. Eine außergewöhnliche Wandverzierung ist ein Surfbrett.



Deko: Die Accessoires einer Wohnung

Angefangen bei der Bettwäsche, die in hellen, pastellfarbenen und Meerwasser-Tönen am besten wirkt. Dazu dann die passende Tagesdecke und Kuschelkissen.

Gläser lassen sich mit Sand oder Muscheln befüllen, auf die dann bei Belieben ein Teelicht gestellt werden kann. Seesterne, kleine Boote oder Leuchttürme erinnern an den letzten Strandurlaub.



Der Balkon oder die Terrasse

Ein Strandkorb auf der Terrasse oder im Garten ist natürlich ein Highlight. Wenn dieser dann noch in der Nähe des Gartenteichs steht, um den Sie etwas Sand aufgeschüttet haben – als Strandersatz, versteht sich – steht dem Urlaubsfeeling nichts mehr im Wege.

Wer einen kleinen Balkon hat, muss jedoch nicht aufs Träumen und Entspannen verzichten. Lediglich Kerzen in Einweckgläsern, eine Decke, ein Kissen und ein Liegestuhl sind nötig. Mit einem Cocktail können Sie dann in Badekleidung und Sonnenhut die wärmeren Temperaturen genießen und ausspannen. Eine kleine Palme unterstützt das Feeling zusätzlich.



Last Minute

Wenn Sie Ihre Wand umstreichen wollen, geht das meist nicht von jetzt auf gleich. Die Dekoration zu verändern, ist da schon einfacher. Vielleicht müssen Sie auch gar nicht die ganze Wohnung umgestalten. Wenn Sie sich einen Rückzugsort suchen und diesen entsprechend einrichten, können Sie zur Ruhe kommen und den Urlaubsgefühlen freien Lauf lassen.