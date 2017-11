Unverkrampft am Arbeitsplatz

Gesunden Arbeitsplatz einrichten



Von wegen Notlösung: Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden wird immer beliebter. Immerhin jeder dritte Bundesbürger wünscht sich, von Zeit zu Zeit im Homeoffice arbeiten zu können, das ergab eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Praktische Gründe dafür liegen auf der Hand: Man erspart sich den Zeitaufwand im stressigen Berufsverkehr, zudem finden es viele angenehm, zu Hause ungestört und konzentriert an Projekten arbeiten zu können. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass eine angenehme und ergonomische Arbeitsatmosphäre sichergestellt ist.Wer auf Dauer in verkrampfter Sitzhaltung am Küchentisch seine Büroarbeit erledigt, wird früher oder später die Quittung dafür erhalten - ein verspannter Nacken oder Rückenschmerzen können die Folge sein. Auch im Homeoffice kommt es auf einen guten Sitzkomfort an, weiß Einrichtungsexperte Michael Ritz. Ein ergonomischer Bürostuhl , am besten mit stufenloser Höhenverstellung, sei ein Muss, so der Fachmann weiter. Zu einem gesunden Arbeitsplatz daheim trägt auch der Schreibtisch selbst bei. Besonders praktisch sind Tischsysteme die sich per Knopfdruck variabel in ihrer Höhe verstellen lassen. So kann man nach Bedarf zwischen einer sitzenden und stehenden Position wechseln.Komplettiert wird der heimische Arbeitsplatz durch eine gute Beleuchtung - heute am besten mit energiesparender LED-Technik - sowie durch genügend Stauraum für Unterlagen, Ordner und Co. Zur Gestaltung praktischer Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme können Tischlerbetriebe beraten, die sich auf hochwertige Möbel spezialisiert haben. Der Fachmann kann etwa maßgeschneiderte Lösungen mit viel Stauraum auch für Nischen und Schrägen entwickeln oder mit Raumteilern das Homeoffice vom übrigen Wohnraum abtrennen.Konzentriertes Arbeiten fängt mit einer gesunden Sitzposition an. Gut zu wissen: Für orthopädische Stühle und höhenverstellbare Schreibtische gibt es unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Zuschüsse - etwa, wenn der Arbeitnehmer wiederholt aufgrund chronischer Nacken- und Rückenbeschwerden krankgeschrieben war oder eine Bandscheibenoperation erfolgt ist. Der Antrag dazu kann bei der Rentenversicherung, der zuständigen Berufsgenossenschaft - nach einem Arbeits- oder Wegeunfall - oder bei der Krankenkasse gestellt werden.