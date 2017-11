Trends adé?!

Manchmal hat man das Gefühl, dass in Zeiten von Instagram und Pinterest das Wohnen immer einheitlicher wird: Weiße Räume mit weißen Möbeln, clean gehalten und ohne großen Schnickschnack sind sehr oft zu finden, gerade bei Bloggern. Sicher, dieser Einrichtungsstil sieht nicht unbedingt schlecht aus, individuell ist jedoch etwas anderes.Im Grunde verhält es sich mit Mode genauso wie mit der Einrichtung: Wer seine Wohnung individuell einrichtet und nicht nur einem Trend folgt, der zeigt damit seinen Charakter. Die Person macht Vorlieben sichtbar, ob sie eher die romantische oder cleane Einrichtung vorzieht. Kleine Deko-Elemente setzten Akzente, Farben und Muster können bunt gemixt werden. Gefallen soll es, das ist die einzige Regel. Sie sollen sich schließlich wohlfühlen, auch wenn andere vielleicht die Hände über den Kopf zusammen schlagen.Sicher hat derjenige einen kleinen Vorteil, der handwerklich begabt ist. Diese Person kann individuelle Einrichtungsgegenstände nämlich selbst machen. Da wird dann aus verschiedenen Rohren ein Zeitungskorb oder aus Kisten oder Koffer ein Regal.Wer Platz hat, kann beispielsweise eine Schaukel statt eines Stuhles in der Wohnung nutzen – oder eine solche nur zum Spaß aufhängen. Wer noch mehr Spielraum hat, kann auch eine Indoor-Rutsche bauen lassen.Trends und eigens Gestaltetes kann gut miteinander kombiniert werden. Samt ist nicht nur in der Mode in, sondern auch im Bereich des Wohnens. So lässt sich damit beispielsweise der Wohnraum gemütlicher oder gar weihnachtlicher gestalten. Von Kissenhüllen bis hin zu einem Innensack für den Zeitungskorb – vieles lässt sich aus Samt nähen. Selbst einem Bilderrahmen können Sie damit ein neues Kleid verpassen.Umhäkelte Vasen, gestrickte Decken und Vertical Gardening machen die Wohnung ebenfalls individueller. Eigene Kunstwerke auf Leinwand oder Fotografien können Sie nach Geschmack an der Wand platzieren: Entweder greifen Sie hierbei zu der klassischen Variante mit Bilderrahmen oder Sie kleben die Fotos mit Tape fest. In der Anordnung haben Sie ebenfalls freie Wahl.Bücher müssen nicht immer ins Regal gestellt werden. Auch auf dem Tisch oder in einer Ecke des Wohnzimmers gestapelt können sie einen guten Effekt haben. Dasselbe gilt übrigens für Schuhe. Nebeneinander an der unteren Wandleiste platziert, entfalten sie in Flur oder Ankleidezimmer ihre ganze Pracht. Denken Sie nur daran, dass Sie bei solchen Varianten die einzelnen Gegenstände öfter entstauben müssen.Upcycling ist auch eine Möglichkeit, Gegenstände individuell aufzupolieren. Näheres finden Sie hier Sicher gibt es Farben, die ruhiger wirken als andere oder die Konzentration fördern. Dennoch sollten Sie die Farbe wählen, die Ihnen am meisten zusagt. Sie wollen eine orange Küchenwand mit einer roten Leiste? – Dann nur zu.Gleiches gilt bei den Mustern. Wer sagt, dass verschieden gemusterte Kissen nicht aufs Sofa gehören? Gestreift, kariert oder doch mit Motiv – zusammengewürfelt sieht das gar nicht so schlecht aus, individuell ist es allemal. Trauen Sie sich also in Zukunft, etwas mehr beim Gestalten zu riskieren. Lassen Sie sich einfach inspirieren von Stoffen, Gewürzen, Collagen und Fotografien.