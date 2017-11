Trend Upcycling

Upcycling ist ein Trend, der im Moment wieder zu Wort kommt. Dabei geht es um jede Menge Kreativität, alte Gegenstände und die Umwelt. Das Gute daran? Jeder kann es machen – Spaß ist dabei garantiert.



Was ist Upcycling?

Im gewissen Sinne hat Upcycling etwas mit Recyceln zu tun: Es werden ebenfalls Dinge wiederverwendet, die eigentlich Müll sind. Der Unterschied: Durch die Weiterverwendung wird der Gegenstand aufgewertet und somit hochwertiger.



Wieso macht man Upcycling?

Upcycling lässt sich aus vielen Gründen machen, der wichtigste ist wohl die positive Auswirkung auf die Umwelt. Anstatt etwas wegzuwerfen und sich dafür Neues zu kaufen, wertet man die alten Dinge auf. Kostenersparnis und die mögliche Kreativität und Individualität spielen aber auch eine Rolle.



Die Vorbereitung

Natürlich braucht man für den Trend ein wenig Material. Neben den zu verändernden Gegenständen sind Farben, Bänder, Nägel, Werkzeug, Schere, Heißkleberpistole und so weiter vonnöten. Wer keinen Gegenstand zur Verfügung hat, wird auf dem Flohmarkt fündig.



Welche Möglichkeiten hat man?

Im Grunde ist nichts unmöglich. Egal was Sie für Gegenstände zur Verfügung haben, alles lässt sich zu etwas anderem umfunktionieren.

Einen alten Koffer kann man so als Couchtisch verwenden, alte Zeitungen und Magazine als Geschenkpapier. Ein nicht mehr verwendetes Tablett lässt sich mit etwas Farbe und ein paar Holzbeinen zu einem Nachttisch umfunktionieren. Wer alte Bücher hat, kann diese auch als Unterteil statt den Holzbeinen nehmen. Möbel lassen sich aus Paletten herstellen. Nicht mehr verwendete Skateboards dienen ohne Räder als Rückenlehne für einen Stuhl oder als Regal.

Im Bereich der Aufbewahrung gibt es ebenfalls schöne Ideen: Marmeladengläser und leere Konservendosen können lackiert oder besprüht und dann als Vase, Dose oder Stiftehalter verwendet werden. Alte Wein- und Obstkisten werden zusammengenagelt zu Regalen, einzeln an die Wand befestigt zum Regalfach. Oder mit Rollen versehen zur fahrbaren Aufbewahrungskiste, in der Sie beispielsweise Ihre ganzen Bastelmaterialien oder Zeitungen unterbringen können.

PET-Flaschen werden zu Lampenschirmen umfunktioniert, alte Geschirrtücher zu einer kleinen Tasche. Kaffeetassen können als Blumentopf verwendet werden, Löffel als Garderobenhaken.

Die Möglichkeiten für diesen Trend sind also unendlich vielfältig. Vielleicht ist das auch eine Aktionsidee für den nächsten Kindergeburtstag: Wenn die Kinder alt genug sind, können sie aus alten Gegenständen ihr ganz eigenes Kunstwerk erschaffen.