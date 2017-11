Stilmix oder Klassik?

Manchmal muss es einfach sein: das Umgestalten eines Raumes. Nicht nur bei einem Umzug gibt es die Möglichkeit dazu, auch so lässt sich einiges verändern. Wandfarbe, Accessoires und Teppiche kann man schnell auswechseln, meist sogar mit relativ wenig Aufwand. Wir haben ein paar Tipps für die Zimmergestaltung.Wer sich Inspiration holen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Magazine geben nicht nur gute Tipps, sondern zeigen auch unterschiedliche Einrichtungsgegenstände. Moodboards kann man selbst erstellen oder bereits bestehende als Inspirationsquelle nutzen. Auf diversen Social Media-Kanälen findet man Bilder, die ebenfalls zum Umdekorieren und Gestalten einladen. Vor allem Instagram und Pinterest haben hier Vorrang.Bevor Sie mit dem Gestalten beginnen, müssen Sie sich entscheiden, was Sie ändern wollen. Soll der ganze Raum neu gestaltet werden, inklusive neuer Möbel? Oder sind die Einrichtungsgegenstände bereits vorhanden und nur die Wandfarbe soll verändert werden?Sind die Möbel bereits vorhanden, muss an ihnen die Farbe ausgewählt werden. Schließlich sollen diese dann auch ins Zimmer passen. Wer neue Möbel kaufen möchte, der sollte zuerst die großen Gegenstände erwerben, also beispielsweise Couch, Regal und Tisch. Alle anderen Dinge werden dann individuell angepasst.An den großen Möbeln orientiert sich die Wandfarbe (oder umgekehrt). Beachten Sie jedoch auch immer den Fußboden. Dieser sollte ebenfalls ins Raumkonzept passen. Außerdem spielt die Raumfunktion bei der Farbwahl eine Rolle. Genaueres zur Wandfarbe finden Sie hier Stehen alle relevanten Möbel und ist die Wand gestrichen, geht es im letzten Schritt ans Dekorieren. Bilderwände sind besonders schön, um großflächige Wände zu gestalten. Wie das genau funktioniert, zeigen wir hier Kissen können ein Farbtupfer sein. Auch Muster auf Textilien setzen Akzente. Diese wirken weniger unruhig als wenn Sie eine komplette Wand beispielsweise mit einer Mustertapete verzieren.Die Bücher in Ihrem Bücherregal können Sie entweder nach Coverfarbe sortieren oder bunt nach Autor. Pflanzen und Blumen bringen Leben ins Zimmer.Mutige können einen Stilmix wagen. Eine rote Couch und ein rosa Hocker? – Wieso nicht. Wichtig ist letztendlich, dass Sie sich wohl fühlen. Stimmung soll erzeugt und Atmosphäre hergestellt werden. Die Einrichtung sollte Ihren individuellen Stil wiederspiegeln.Im Grunde gibt es nichts, was sich im Nachhinein nicht ändern lässt. Günstige Einrichtungsgegenstände und Deko-Artikel findet man auf dem Flohmarkt oder in Second Hand-Läden. Auch online gibt es einige gute Angebote. Viele gebrauchte Sachen lassen sich auch umfunktionieren oder umfärben. Sie haben beispielsweise eine alte Gitarre, die nicht mehr spielbar ist? Dann bauen Sie sich doch ein Regal für Ihre CDs daraus. Sie haben alte Blechdosen übrig? Mit etwas Farbe können Sie diese zu Vasen umfunktionieren. Alte Koffer können als Tisch verwendet werden, aus alten Korken kann ein selbstgestaltetes Gemälde gebastelt werden. Setzen Sie auf Individualität.