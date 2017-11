Spieglein, Spieglein an der Wand...

Wer sein Konterfei ausführlich betrachten, eine unfallfreie Rasur erledigen oder das perfekte Make-up zaubern möchte, kommt bei den aktuellen Waschplatz- und Spiegel-Innovationen aus dem Staunen nicht heraus.

Denn die moderne Nasszelle überrascht mit hochkarätigen Highlights. Rund um den Waschtisch entstehen formschöne Wellness-Zonen. Hightech, Licht und Komfort - das Bad von heute hüllt innovative Funktionsvielfalt in ein stimmungsvolles Ambiente. Architektonisch raffiniert geplant und mit smartem Luxus ausgestattet, locken sinnliche Erlebnisse und attraktive Lichtspiele in die neue Wohlfühl-Area.

Vor allem der Blick auf beziehungsweise in die aktuellen Spiegel lohnt sich. Nicht nur um die Frisur zu richten und die Krawatte in Position zu bringen: Die frischen Modelle überzeugen auch in puncto Design und Funktionalität. So lassen sich zum Beispiel großzügig gestaltete Flächenspiegel an der Seite aufklappen - eine perfekte Lösung, um Streit am Morgen zu vermeiden. Ab sofort ist der begehrte Beauty-Place am Waschtisch bequem im Team nutzbar. Ein seitliches Klappelement, das variabel links oder rechts angebracht werden kann, sorgt für Flexibilität. Aber auch die Spiegelschränke stecken voller Überraschungen. Je nach Wunsch zwei-, drei- oder viertürig, passen sie sich allen Anforderungen elegant an und sorgen mit intelligentem Stauraum für Ordnung.

Ob formschöne Flächenspiegel, raffinierte Spiegelschränke oder edle Waschplätze - sie alle feiern im Bad einen strahlenden Auftritt.

Dank raffinierter LED-Technik bringen sie mit integrierten Leuchtpunkten, feinen Lichtspielen und funkelnden Flächen Spiel in die Gestaltung: innovativ, stromsparend und langlebig. Der Badmöbelhersteller Pelipal zum Beispiel lässt den Waschplatz mit Lichtprofilen sowie Innenbeleuchtungen von außen und innen erstrahlen. Einfach den Sensor-Schalter antippen - schon setzt die Waschplatzbeleuchtung das Badumfeld elegant in Szene. Ebenfalls ein komfortables Extra: Beim Öffnen der Spiegelschranktüren werden Innenbereiche automatisch ausgeleuchtet. Sogar der Boden schimmert stimmungsvoll und weist bei Nacht den Weg - "LEDmotion" unter dem Waschbeckenschrank macht es möglich.

Je nach Bedarf kann der Benutzer sein Bad in jedes gewünschte Licht tauchen. Drei verschiedene Farbtemperaturen bringen bei "LEDplus" auf Tastendruck das entsprechende Lightning an den Waschplatz oder Spiegel. Von sehr hell für das "Feintuning" am Morgen über Mischlicht für den "letzten Schliff" vor dem Date bis hin zur warmen Atmosphäre nach einem Arbeitstag oder für das "Gala-Finish" am Abend.