Skandinavischer Stil

Der Skandinavische Einrichtungsstil ist auch dieses Jahr Trend. Kein Wunder, schließlich ist der Stil multifunktional und vielseitig einsetz- und kombinierbar.Geordnet, minimalistisch, zeitlos und unkompliziert – all das vereint der Skandinavische Einrichtungsstil. Ohne Schnörkel kommt er aus. Naturprodukte wie Holz gehören hier in jedem Fall dazu. Die Möbel sind aus Holz oder haben Holzbeine. Meist wird Kiefer, Fichte oder Birke verwendet. Aber auch andere Materialien aus der Natur, wie Wolle, Leinen, Leder und Fell, werden eingesetzt.Allgemein werden helle Farben angewandt: Das gilt sowohl für die Wandgestaltung als auch für die Möbel. Pastell, Weiß und Creme sind hier stark vertreten. Akzente können jedoch mit kräftigeren Farben gesetzt werden – oder mit Mustern auf Kissen und Accessoires. Hierbei sind dann grafische Muster (beispielsweise Dreiecke), Blumenverzierungen oder Tiere zu finden. Auch Porzellan und Glas werden in der Dekoration häufig verwendet.Rattanmöbel können vertreten sein, Handarbeit wird großgeschrieben. Im Netz finden sich auch DIY-Anleitungen für Dekoartikel passend zum Skandinavischen Stil.Da es in Skandinavien schnell dunkel wird, sind Lichtquellen unerlässlich. Diese können in Form eines Kamins, einer Lampe oder Kerzen im Zimmer Einzug finden. Gemütlichkeit ist ein wichtiger Punkt beim Skandinavischen Stil. Decken, Kissen und Felle sind neben den Beleuchtungspunkten nicht wegzudenken. Funktional muss schließlich alles sein.Der reduzierte Stil, der aufgeräumt wirkt, hat eine klare Linienführung. Er lässt sich in großen und offenen Räumen ebenso gut umsetzen wie in kleineren Zimmern. Wem dieser Einrichtungsstil zu clean ist, kann auch farbliche Akzente setzen oder ihn mit anderen Stilen kombinieren.