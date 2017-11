Sicher auf dem Balkon

Bevor die Saison auf dem Balkon starten kann, braucht dieser eine Inspektion. Denn der Winter kann ihm zu schaffen machen. "Frost ist der größte Feind der Bausubstanz", betont Corinna Kodim von der Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund. Denn Wasser kann in kleinste Risse eindringen. "Bei Frost gefriert es zu Eis und dehnt sich aus." Die Risse werden tiefer oder breiter. Eine besondere Gefahr sind verstopfte Abflussrohre. Das Rohr kann platzen, wenn im Winter darin Wasser gefriert. Nicht immer ist das von außen sichtbar. Oft liegen die Schäden tief unter dem Bodenbelag und sind dem Frost in jedem Winter aufs Neue ausgesetzt, bis sie endlich entdeckt werden. "Wenn irgendwo Wasser herausläuft, wo es nicht sein sollte, ist das möglicherweise ein Hinweis auf geplatzte Rohre oder ernsthafte Risse im Mauerwerk", warnt sie. Auch Nässe, die selbst bei Sonne und Wärme schwer abtrocknet, ist ein Indiz.



Risse in den Übergängen gefährlich

Besonders sensible Bereiche sind die Übergänge vom Balkon zum Gebäude. "Hier müssen die Anschlussstellen unbedingt dicht sein", sagt Raik Säbisch vom Verband Privater Bauherren.

Hausbesitzer sollten also nachschauen, ob sich Bleche verformt haben, Schweißbahnen gerissen oder Fugen undicht sind. Eine Gefahr können auch morsche Holzgeländer darstellen. Während Stahlbalkone mit Betonplatten relativ pflegeleicht und unempfindlich gegen die Witterung sind, sollten Holzkonstruktionen regelmäßig von einem Fachmann begutachtet werden, rät Säbisch. "Am besten alle zwei Jahre."



Rutschgefahr durch Moose und Algen

Außerdem hat sich auf dem Balkonboden durch das kalte, feuchte Wetter oft ein Biofilm aus Moosen und Algen angesiedelt. "Das ist besonders auf Holzböden ein enorm rutschiger Belag, der am besten mit einer Bürste und einem biologischen Reinigungsmittel entfernt wird", rät Kodim.

Später kann der Boden dann noch mit Öl oder Wachs versiegelt werden, um ihn vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. dpa-mag