Schuhe: Regal oder Schrank?

Wer kennt das nicht? Schnell nach Hause, Schuhe in einer Ecke ausziehen und stehenlassen und sich anschließend wichtigeren Dingen widmen. Wenn in einer Familie jeder seine Schuhe so achtlos im Eingangsbereich auszieht, dann entsteht bald eines, nämlich Chaos. Dabei gibt es für Schuhe verschiedene Ordnungssysteme.



Wo Schuhe aufbewahren?

Wo genau Sie Ihre Schuhe aufbewahren, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen beispielsweise die Anzahl der Schuhpaare und der verfügbare Platz in Ihrer Wohnung. Grundsätzlich lässt sich wählen zwischen einem Schuhschrank, einem -regal, einem -kraussell und -boxen. Jede dieser Varianten hat seine Vor- und Nachteile.

Bei einem Schuhschrank kann man die einzelnen Paare meist nicht einsehen, außer Sie entscheiden sich für ein Modell mit Glasfront. Im Schrank ist Ihr Schuhwerk allerdings vor Lichteinfall und Staub geschützt.

Regale lassen sich nicht nur im Eingangsbereich anbringen, sondern auch in etwas verwinkelten Ecken Ihrer Wohnung, wie zum Beispiel unter der Treppe. Die einzelnen Schuhe sind einsehbar, verstauben jedoch schneller und wirken möglicherweise unordentlich. Eine Alternative zu Regalbrettern sind auch Holzkisten, die man an der Wand befestigen kann. Darin lassen sich zwar wenig Schuhe platzieren, jedoch wirkt dieses System modern, braucht aber auch etwas mehr Platz.

Schuhboxen sind eine etwas kreativere und flexiblere Möglichkeit, ihre Schuhe zu lagern. Dazu kaufen Sie entweder Boxen oder nehmen Schuhkartons. Letztere können Sie noch in der von Ihnen gewünschten Farbe anmalen, damit die Boxen einheitlich wirken. Damit Sie nicht jedes Mal alle Boxen nach dem passenden Schuhwerk durchforsten müssen, können Sie ein Polaroid von den Schuhen auf eine Seite kleben, damit Sie genau wissen, welches Paar sich im Karton befindet. Ein Vorteil ist dann die flexible Lagerung: Nicht nur einzeln lassen sich die Boxen stapeln, sondern auch in einem Regal.

Ein Schuhkarussell braucht meist etwas mehr Platz und ist meist auch offen. Deshalb wieder auf den Standort achten, also den Lichteinfall.



Wie Schuhe lagern?

Bevor die Schuhe gelagert werden – wo auch immer –, sollten sie trocken und schmutzfrei sein. Gerade bei feuchten Schuhen kann sich sonst Schimmel bilden, von einem üblen Geruch im Schrank ganz zu schweigen. Außerdem sollte eine direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Manche Materialien werden dadurch spröde (beispielsweise Leder) oder bleichen aus (beispielsweise Stoffschuhe wie Chucks).

Ihre Schuhe sollten auf jeden Fall genug Platz beim Lagern haben. Wer seine Schuhe achtlos übereinanderstapelt, wird keine lange Freude an dem Schuhwerk haben. Pflegen Sie Ihre Treter regelmäßig.

Um einen muffigen oder schlechten Geruch im Schrank zu vermeiden, können Sie Duftsäckchen aufhängen. Sehr beliebt ist hierbei Lavendel. Außerdem sollten Sie den Schrank regelmäßig putzen. Belüftungsschlitze im Schrank sind vorteilhaft, damit die Luft zirkulieren kann und sich kein schlechter Geruch ausbreitet. Hat ihr Ordnungssystem keine Luftöffnung, dann öffnen Sie dieses regelmäßig.

Für welches Ordnungssystem Sie sich auch entscheiden, achten Sie auf die verschiedenen Materialien, die erhältlich sind. Messen Sie vor dem Kauf den verfügbaren Platz aus und zählen Sie die Schuhpaare, die im Ordnungssystem untergebracht werden müssen. Brauchen Sie auch Platz für Stiefel und Absatzschuhe? Oder müssen Sie nur Turnschuhe lagern? Erkundigen Sie sich auch, ob der Standort eines Karussells spezielle Voraussetzungen erfüllen muss (wie beispielsweise der Belag des Fußbodens).