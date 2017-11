Schöner Wohnen mit Minimalismus

Viele Menschen entscheiden sich für einen minimalistischen Lebensstil: wenig Einrichtung, nur das Nötigste an Kleidung und anderen Utensilien. Den Wohnungsstil würde man wohl auch als clean bezeichnen, Unnützes gibt es nicht. Das Gute dabei: Diese Menschen sind nicht unglücklich. Sie haben sich bewusst für einen solchen Lebensstil entschieden. Manchmal vielleicht auch, um bewusster und glücklicher zu leben.Bei richtigen Minimalisten ist die Entscheidung, sich von alten Besitztümern zu trennen, ein Lebensstil geworden. Wer diesen großen Schritt nicht wagen möchte, kann sich dennoch für einen minimalistischen Einrichtungsstil entscheiden. Dabei muss diesem nicht jedes Zimmer entsprechen. Stattdessen kann beispielsweise das Arbeitszimmer so gestaltet und auf wenige Dinge reduziert werden. Der Vorteil ist hierbei, dass Sie nun bei der Arbeit keine unnötigen Dinge mehr ablenken. Denn genau das ist es, was meist beim Lernen und Arbeiten stört: der Krimskrams, der überall liegt und nur dazu auffordert, erst zu putzen oder aufzuräumen, bevor man sich zum Arbeiten an den Schreibtisch setzt. Mit einem minimalistischen Stil sagen Sie dieser Ablenkung den Kampf an.Wer das Wohnzimmer nur noch mit wenigen Möbeln bestückt, kann sich hier einen Ort der Entspannung und Ruhe schaffen. Dazu trägt auch die Wandfarbe bei (siehe). Kleinere Räume wirken plötzlich viel größer, Gedanken um zu wenig Platz für die Eck-Couch sind auch nicht mehr nötig. Schlicht und elegant kann nun das Wohnzimmer mit den wenigen Möbelstücken wirken. Häufig ist die Farbe Weiß zu finden, aber auch Schwarz, Grau und Beige werden verwendet. Grelle Farben finden sich in der Regel nicht, lediglich ein Farbtupfer ist möglich.Bücher, Vasen oder Bilder sind nur vereinzelt ausgestellt. Offene Regale werden nicht vollkommen bestückt. Es bleibt immer Luft zum Atmen. Puristisch ist der Stil, der keine Verschnörkelungen zulässt, sondern gerade, ästhetisch und clean ist. Ob man diesen Stil als einfach bezeichnen kann, sei jedoch dahingestellt. Schließlich ist dem finanziellen Budget keine Grenze gesetzt.Ob der minimalistische Stil einem guttut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Schließlich geht es darum, sich zuhause wohl zu fühlen. Manch einer tut es mit vielen Büchern und DVDs in seinem Regal, der andere mit einem E-Book-Reader und einer kleinen Glasfigur.