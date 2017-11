Schlichte Eleganz trifft Rock

Das gleiche Sofa wie die Freundin oder denselben Schrank wie der Bekannte besitzen? – Für manche ist das ein No-go. Wieso? Individualität ist nicht nur im Bereich der Mode gefragt, sondern auch bei der Einrichtung. Möbel, die den eigenen Charakterzug wiederspiegeln, die gemütlich und stylisch zugleich sind. Bei Möbel Pilipp gibt es nun ausgefallene Möbelstücke zu kaufen, beispielsweise von Bretz.In deutscher Manufaktur hergestellt, stehen die Möbel der Marke Bretz seit 1895 für echtes Handwerk, wodurch jedes Stück einzigartig ist. Ob Sessel, Sofa oder Kissen – alles ist in unterschiedlichen Farben erhältlich.Ein bisschen rockig sehen sie schon aus, die Cocoa Island-Stücke. Die dunkelgrüne Farbe gibt dem Ganzen einen coolen Touch, die Tiefe der Möbel ist variabel. Wählen kann man zwischen drei Größen: einer Standardgröße, der Lounge-Größe und einer extra breiten Variante. Die einzelnen Knöpfe, die per Hand in die Polsterung festgemacht werden, geben dem Stück eine ganz eigene und gemütliche Note. Die einzelnen Elemente sind unterschiedlich kombinierbar und passen sich damit Ihren individuellen Wünschen an.Futuristisch ist das Modell Cloud 7 in Silber. Dieses Möbelstück hat keinen rechten Winkel, sondern ist leicht gebogen – je nach Kombination der einzelnen Elemente. Die Oberfläche ist in gleichgroße rechteckige Segmente unterteilt, die diese Sitzgelegenheiten visuell noch mehr aufwerten. Kombinieren kann man diese besonderen Stücke entweder klassisch mit einer weißen oder schwarzen Wand im Hintergrund. Ausgefallener wird es, wenn Sie sich für eine bunte oder gar gemusterte Farbe entscheiden. Ein speziell zugeschnittener Tisch sorgt für futuristisches Flair, in Kombination mit Glas und anderen Materialien wird es stylisch.Wer es etwas schlichter mag, entscheidet sich vielleicht lieber für das Sofamodell Ohlinda. Die großen Polster mit den großen Rückenlehnen lassen sich farblich unterschiedlich gestalten und somit an ihr Zimmer anpassen. Ob florale Muster oder doch lieber dezent – es liegt in Ihren Händen. Daybed oder Sofa – hier müssen Sie sich nicht unbedingt für eine Variante entscheiden. Ganz leicht lässt sich das eine in das andere umändern.Nicht nur in ein hippes Loft passen die Möbel von Bretz. Auch in der eigenen Wohnung, egal ob groß oder klein, können diese Stücke ein echter Hingucker sein. Je nach Kombination und Umgebung entfalten sie eine unterschiedliche Wirkung.Ein wenig Lust auf neue Sitzgruppen bekommen? Dann statten Sie unserem Partner Möbel Pilipp einen Besuch ab und begutachten Sie die neuen Ausstellungsstücke der Marke Betz und Co.. Filialen finden Sie in Bamberg, Ansbach und Bindlach. Neben Bretz finden Sie auch noch weitere Premium-Marken, wie beispielsweise Joop, Hülsta, Venjakob, W. Schillig und Rolf Benz.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pilipp-premium.de/