Pastell oder Gold: Die Trends 2016

Mit dem neuen Jahr kommen auch neue Trends im Bereich Wohnen. Gelb bringt die Sonne in unseren Wohnraum, Gold veredelt ihn. Do it Yourself ist hip – vor allem für Künstler und Bastler nichts Neues. Doch jetzt kann auch unsereins zu Kleber, Papier und Schere greifen und hippe Wohndeko selber machen. Versuchen können wir es ja mal.

Individualität spielt beim Wohnen eine genauso große Rolle wie bei der Mode: Farben und Einrichtung, sowie die verschiedenen Accessoires müssen zu uns passen. In diesem Jahr sind knallige Farben und vor allem Gelb angesagt – und das in jeder Nuance. Goldene Akzente sind ebenfalls erlaubt.

In einen offen gehaltenen Wohnraum passt ein Raumteiler. Dieser kann ein Möbelstück, wie eine Couch oder ein Regal, sein. Aber auch ein Vorhang kann den Raum unterteilen und ihn gekonnt in Szene setzen.

Wer den Orient liebt, darf sich jetzt austoben. Kissen aus Samt, reich verzierte Schalen und bunte Farben kennzeichnen diesen Trend. Auch hier passen goldene Elemente dazu, gehören sogar zu diesem Stil. Farbige Kerzen wirken sich zudem auf die Gemütlichkeit des Raumes aus.

Bei den Stoffen sind natürliche Fasern angesagt: Wolle oder Leinen, aber auch Leder sind angesagt. Strick gibt es jetzt nicht nur in Form eines Pullovers, sondern auch als Kissenüberzug. Diese lassen sich sogar ganz einfach selbst machen.

Pastellfarben bringen jetzt schon den Frühling in unsere vier Wände, Kerzen und Lampen, die warmes Licht spenden, lassen die Wohnung selbst an grauen und nassen Tagen gemütlich erscheinen.

Ob Nachhaltigkeit im Bezug auf die Möbel oder moderner Stilmix, ein Gefühl wie bei 1001 Nacht oder doch eher rustikal und naturverbunden – in diesem Jahr ist im Bereich Wohnen bestimmt für jeden etwas dabei.