Grau in Grau hatten wir jetzt lange genug, Ostern läutet den Frühling ein und mit ihm kommen die Farben ins Haus. Dieses Jahr regieren Pastellfarben. Diese tauchen in Form zarter Frühlingsblumen, Papeterie oder Wandfarben auf und bringen neuen Schwung ins Wohnzimmer. Blumen spielen in der Osterdekoration dieses Jahr ebenfalls eine große Rolle: Sie bilden die Basis und werden mit Eiern, Federn und Stroh ausgeschmückt.Hyazinthen überzeugen durch ihre leuchtenden Farben, die filigranen Blüten und den betörenden Duft. Zurzeit sind sie als Schnittblumen oder im Topf überall günstig erhältlich. Kauft man sie im Topf, kann man sie im Handumdrehen zu einer schönen Osterdeko machen, indem man sie in ein Glas pflanzt und mit Bändern und einigen Federn dekoriert. Als Schnittblumen lassen Hyazinthen sich gemeinsam mit einigen Weidenzweigen in einer Vase arrangieren. Besonders schön ist der Strauß, wenn Palmkätzchen an den Zweigen wachsen. Als Vase eigenen sich Gefäße aller Art. Wer Abwechslung zur klassischen Glas- oder Porzellanvase möchte, nimmt eine alte Emaille-Tasse oder eine ausgespülte Dose.Was lange Zeit als altbacken und altmodisch galt, ist jetzt wieder im Trend: Das Schleierkraut etabliert sich mehr und mehr als Must-have in Sachen Blumenarrangements. Zu Ostern zeigt sich das Schleierkraut beispielsweise in Form kleiner Sträußchen, die in Eierschalen-Vasen dekoriert werden. Für eine solche Vase muss ein rohes Ei oben vorsichtig aufgeklopft und ausgeleert werden. Im Anschluss wäscht man das Ei aus, lässt es trocknen und befestigt an den Seiten dünne Schnüre oder Kordeln. So können die Eier an einem Zweig aufgehängt und mit Blumen gefüllt werden. Diese zarten Gebilde sind eine schöne Alternative zu klassischen bunten Eiern am Osterzweig.Federn sind in der Osterdekoration nicht wegzudenken. Ob lose auf dem Tisch, in einem schönen Bonbonglas oder als auflockerndes Element in einem Blumengesteck – Federn gehören an Ostern einfach dazu. Bei der Wahl der Federn gibt es diverse Möglichkeiten: herkömmliche Hühnerfedern in Weiß oder Braun, gefleckte Wachtelfedern oder die gepunkteten Perlhuhn-Federn. Wer die Federn nicht selbst im Hühnerstall sammeln möchte, der kann im Internet und in Bastelgeschäften gereinigte kaufen.Süßigkeiten sind schon lange fester Bestandteil jedes Osternests, nun kann man sie auch in seine Dekoration einbinden. Zuckermandeln in pastelligen Farben, Schokoladeneier in Glanzfolie und Wachteleier aus Schokolade eignen sich hervorragend als bunte Highlights. Kombiniert mit etwas feinem Stroh in einem Papier-Muffinförmchen zaubern bunte Zuckereier im Nu Osterstimmung auf den Tisch – und nach Ostern muss die Deko nicht eingemottet werden, sondern kann einfach aufgegessen werden.Viele Menschen dekorieren gar nicht österlich, da sich der Aufwand für die Osterwoche alleine nicht lohnt. Dem ist entgegenzusetzen, dass sich Osterdekoration mit Blumen ganz leicht zur Frühlingsdekoration abwandeln lässt. Blumen und Federn gehen auch im Frühling, bunte Eier und Süßkram können nach Ostern verzehrt oder weggeräumt werden – so lohnt sich die Osterdekoration!Noch mehr Ideen für Ostern finden Sie in der Kategorie „Familiennachrichten“ oder unter folgendem Link