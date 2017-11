Der Frühling ist eine beliebte Zeit für Renovierungsarbeiten und Neubauten. Hierbei wird jedoch der Einbruchschutz fast immer vernachlässigt. Nur bei einem geringen Teil der fertiggestellten Wohneinheiten ist daran gedacht worden, beim großen Rest herrscht Fehlanzeige. Deshalb ruft die bundesweite Initiative für aktiven Einbruchschutz "Nicht bei mir!" dazu auf, früh in Sicherheitstechnik zu investieren.



40 Prozent der Einbrüche werden verhindert

Architekten, Bauplaner und Bauträger verzichten oftmals aus Kostengründen auf effektiven Einbruchschutz. Aber Bürger, die in den Einbruchschutz investieren, leben sicherer, denn nachweislich werden über 40 Prozent der Einbrüche durch Sicherheitstechnik verhindert. Das zeigt: Prävention lohnt sich - sei es beim Nachrüsten während der Renovierungen oder am besten direkt in der Bauplanung. Um finanzielle Hürden zu senken, wird der Einbruchsschutz im Auftrag der Bundesregierung durch Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), insbesondere durch das KfW-Programm "Altersgerecht Umbauen", gefördert. Unterstützung gibt es für einbruchhemmende Türen und Fenster, Alarmanlagen sowie Beleuchtungs- und Zugangskontrollsysteme.



Meist über Eingangstür oder Fenster

Einbrüche in Mehrfamilienhäusern werden, so die Angaben der Initiative, zu 56 Prozent über die Eingangstür verübt, 81 Prozent der Einbrüche bei Einfamilienhäusern erfolgen über Fenster und Fenstertüren. Bei der Grundausstattung für ein Einfamilienhaus entstünden im Schnitt je nach Größe des Hauses Mehrkosten zwischen 1500 und 2500 Euro.

Dazu gehörten eine einbruchhemmende Haustür inklusive eines VdS-geprüften Schließzylinders mit Sicherungskarte sowie einbruchhemmende Fenster mit Pilzkopfbeschlägen im Erdgeschoss. Umfassenderen Schutz böten darüber hinaus eine einfache Alarmanlage ab 2000 Euro, die Einbrüche, Rauch oder Gas meldet und deren Signal an den abwesenden Besitzer oder einen Sicherheitsdienstleister weitergeleitet werden kann.

Ob in der Bauplanung oder für die Nachrüstung - effektiver Einbruchschutz bedarf Fachwissen und Erfahrung. Der Einbau von Sicherheitstechnik sollte daher immer vom Fachmann erfolgen, denn eine fehlerhafte Installation macht die hochwertigsten Vorrichtungen wirkungslos.