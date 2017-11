Modernes Feuererlebnis

Steuerbare Feuerungstechnik

Moderne Kachelöfen bestechen durch ihre Vielfalt. Ob eckig oder runde Ofenform, große Panoramascheibe für maximale Feuersicht, massiv gemauert oder schlanke Säule - der Ofenbauer hat die richtige Lösung für jeden Einsatzzweck parat. Dank einzigartiger Designkonzepte und hohem Individualisierungsgrad entwickelt sich der Kachelofen zur Wärme-Skulptur, die jeden Anspruch an zeitgemäßes Wohnen erfüllt.Das archaische Element Feuer vor Augen ist ein Alleinstellungsmerkmal, das gern glauben lässt, es handle sich um eine konventionelle und damit technisch eingeschränkte Heizmethode. Dabei bieten Holzfeuerungen viele Möglichkeiten. So können sie sogar per Smartphone gesteuert werden. Darüber hinaus ist die Feuerungstechnik vernetzbar mit herkömmlichen und regenerativen Energieerzeugern, zum Beispiel der Solarthermie.