Messing, das Gold des Wohnens

Was ist Messing?

Messing ist eine golden glänzende Legierung aus Kupfer und Zink. Dieses ist nicht magnetisch und hat unterschiedliche Farbnuancen, je nachdem wie viel Zink beigemischt wurde. Gebürstetes Messing hat Struktur auf der Oberfläche, jedoch gibt es auch eine glatte Variante.



Welche Einrichtungsgegenstände sind in?

Ob Lampenschirme, Möbelbeine oder Vasen – Messing ist vielfältig einsetzbar. Weniger ist jedoch mehr! Denn sonst kann der Raum überladen und somit bedrückend wirken. Die Legierung passt sowohl zu Holz als auch zu Pastell. Je dunkler die Umgebung ist, desto stärker wirkt das Messing: Vor einer dunklen Wand sticht ein Messingtisch besonders hervor.

Bei Naturmaterialien werden durch das Einsetzen von Messing (beispielsweise in Form von Vasen) leuchtende Akzente gesetzt, genauso wie bei Pastellfarben. Achten Sie beim Einrichten darauf, dass der goldfarbene Gegenstand nicht zu bieder wirkt.



Wie muss man Messing reinigen?

So schön das Nicht-Gold auch glänzt, eines Tages wird es anlaufen. Und dann muss das Messing gereinigt werden. Prüfen Sie vorher, ob der Gegenstand aus echtem Messing ist. Dazu können Sie einen Magnettest machen.

Entweder man greift beim Putzen auf Hausmittel wie Zahnpasta oder Essig zurück, oder man kauft Reiniger aus dem Supermarkt. Das gewählte Mittel lässt man auf den angelaufenen Stellen einwirken und spült es danach ab. Das abschließende Polieren mit einem Mikrofasertuch lässt das Wohnaccessoire wieder wie neu erstrahlen. Alternativ gibt es auch Messing-Poliertücher zu kaufen.



Was kostet Messing?

Ausgefallene Messing-Dekorationsartikel können schon einmal teurer sein. Wer den Trend dennoch in seine Wohnung Einzug gewähren lassen möchte, kann auf dem Flohmarkt nach passenden Objekten schauen. Dort finden sich bestimmt Messingkrüge oder -becher, die man als Vase umfunktionieren kann. Vielleicht gibt es auch eine Lampe. Und dann heißt es: Licht an für goldige Zeiten!