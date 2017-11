Marmor-Trend

Auf Instagram sieht man den Trend schon seit einer ganzen Weile: Legebilder auf Marmoruntergrund. Nicht nur Lifestyle-Blogger nutzen das Gestein, auch Modeblogger setzen damit ihre Accessoires – wie Schuhe und Taschen – gekonnt in Szene. Welche Trends es gibt und wie Sie sich diese ins Haus holen können.



Was ist Marmor?

Marmor ist ein Gestein aus Carbonat, das es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Unterschiede gibt es in der Struktur, Farbe und Härte. Am bekanntesten ist wohl der sogenannte Carrara-Marmor. Dieser ist hell mit grauen Verläufen.



Wo ist Marmor in der Einrichtung zu finden?

Marmor kann man ganz unterschiedlich verwenden. Bei Einrichtungsgegenständen wie Tischen oder Marmorplatten, die als Regal fungieren, ist der Stein ebenso zu finden wie in der Dekoration. Kerzenständer, kleine Dosen, Skulpturen oder Tabletts gibt es aus diesem Material. Die Klassiker sind Badfliesen und Tischplatten aus Marmor.

Auch bei Papeterie oder Stoffen ist das marmorne Muster zu finden: Mit Bettwäsche, Duschvorhänge oder Kissenhüllen lassen sich Akzente setzen, Wände kann man ebenfalls in dieser Optik gestalten.

Wem Marmor zu teuer ist, der kann auf Klebefolie mit Marmormuster zurückgreifen. So lässt sich eine Tischplatte im Handumdrehen umgestalten.



Wie sollte man Marmor kombinieren?

Damit der Trend nicht altbacken wirkt, sollten Sie mit Marmor nur Akzente setzen. Accessoires bringen einen Hauch Marmor in Ihre Wohnung. Oftmals wird das Gestein mit Kupfer kombiniert. Bei Kupfer gilt allerdings das Gleiche: weniger ist mehr.

Wer den schwarz-weißen Marmor wählt, kann auch den Rest des Zimmers in diesen beiden Farben halten. Das wirkt modern, geradlinig und clean. Farbtupfer machen den Raum fröhlicher. Pastell ist eine gute Kombination zum Gestein. Überladen sollte es auf keinen Fall wirken, mit verschiedenen Materialien und/oder Farben kombiniert, kann der Stilmix modern und frisch aussehen. Wieso probieren Sie es nicht selbst einmal aus?