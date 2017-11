Leben auf dem Wasser

Alternative Lebens- und Wohnformen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Neben dem klassischen Bauernhaus im urigen Dörfchen, dem Auswandern in ein anderes Land und Wohngemeinschaften verschiedener Familien gibt es auch die Möglichkeit, auf einem Hausboot zu wohnen. In Holland ist dies schon Gang und Gäbe, in Deutschland sind Menschen mit festem Wohnsitz auf dem Wasser noch eine Rarität.



Rechtliches und Wissenswertes Bisher ist es nicht in allen Städten Deutschlands möglich, ein Boot als Erstwohnsitz anzumelden. Diese Anfragen gelten als Einzelfälle und werden individuell verhandelt. Aufgrund der steigenden Zahl an Hausbootbesitzern scheint dieser Umstand aber im Wandel zu sein. Gut möglich, dass demnächst eine gesetzliche Regelung für Hausboote als Erstwohnsitz etabliert wird. Außerdem gibt es nicht in allen Städten Häfen, die das ganze Jahr über geöffnet haben. In der Regel sind Hausbootbesitzer in Häfen gerne gesehen, da sie Stellplätze längerfristig mieten. Hamburg und Berlin sind beispielweise beliebte Anlaufstellen für Hausbootbesitzer, aber auch entlang der Mosel und der Saar gibt es zahlreiche Häfen, die Anlegeplätze für Hausboote bereitstellen.

Weiterhin ist es wichtig, die Art des Hausbootes zu definieren, um rechtliche Vorschriften einhalten zu können. Boote mit weniger als 15 PS bedürfen keinem separaten Bootsführerschein und zählen als Sportboot, wenn sie nicht mehr als 15 Meter lang sind. Wer also auf kleinem Raum wohnen möchte, dem stehen nur wenige bürokratische Hürden bevor. Ganz anders ist das bei Booten in größerem Ausmaß: diese gelten als wasserbauliche Maßnahme und dürfen ausschließlich mit der professionellen Hilfe eines Architekten konzipiert werden. Nur dieser darf die notwendigen

Anträge stellen.



Vor- und Nachteile Dass die Anschaffung eines Hausbootes günstiges ist als die eines herkömmlichen Hauses, ist nicht unbedingt wahr. Ein geräumiges Boot mit einer einem Wohnhaus vergleichbaren Ausstattung hat seinen Preis. Um einen Vergleichswert zu nennen: ein 45 Quadratmeter großes Hausboot mit Holzböden, Kamin, Wasseranschlüssen und Terrasse kostet in etwa 180.000 Euro. Man kommt also nicht unbedingt günstiger.

Dennoch gibt es einige Vorteile, die klar auf der Hand liegen. Es ist kaum zu bestreiten, dass das Leben auf einem Hausboot sehr individuell und außergewöhnlich ist. Kaum jemand wohnt so. Außerdem klingt ein Frühstück auf der bootseigenen Dachterrasse mit Blick auf das Wasser nur zu verlockend. Die unmittelbare Nähe zum Wasser und die Flexibilität sind ebenfalls Pluspunkte.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Leben auf einem Boot nicht für jeden das Wahre ist: wer kein Riesenbudget hat muss beim Komfort Abstriche machen.