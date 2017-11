Küchen planen

Küchen sind heutzutage nicht mehr nur Orte, an denen das Essen zubereitet wird. Vielmehr ist die Küche zu einem Raum geworden, an denen Menschen zusammenkommen, sich austauschen und Gemeinschaft pflegen – und natürlich kochen.Wenn Sie eine neue Küche planen, müssen Sie einige Entscheidungen treffen. Grundsätzlich richtet sich die Gestaltung jedoch nach der Größe des Zimmers. Diese entscheidet auch darüber, ob eine Kochinsel gebaut werden sollte oder eher nicht, da für eine solche ein gewisser Platz vorhanden sein muss.Neben einer Kochinsel sind die Küchenzeile(n) entscheidend. Sie sollten sich die Frage stellen, wie viele Personen in der Küche Platz haben sollen und wie viele Stell- und Arbeitsflächen Sie benötigen.Im Bezug auf die Materialien der Flächen haben Sie ebenfalls mehrere Möglichkeiten: Holz, Keramik, Naturstein, Edelstahl oder Kunststoff. Auch beim Herd können Sie zwischen Gas-, Elektro- und Induktionsherd wählen.Bei den Oberflächen der Schränke gibt es die glänzende oder matte Variante. Außerdem sollten Sie sich fragen, ob Sie lieber eine offene Lagerung oder Schränke bevorzugen. Entscheiden Sie sich für Regale, dann müssen Sie mit mehr Staub rechnen. Wichtig ist, dass Sie in eine gute Abzugshaube investieren, vor allem, wenn Sie eine offene Wohnküche haben.Der richtige Esstisch hängt von der Anzahl der Personen ab sowie dem vorhandenen Platz. In einem Single- oder Zwei-Personen-Haushalt kann die Kücheninsel auch als Tisch herhalten.Entscheiden Sie sich für einen normalen Tisch, sollten Sie genügend Platz für den Gegenstand an sich und die Stühle einrechnen. Das Material des Tisches können Sie individuell an den Rest der Einrichtung anpassen, genau wie die Höhe und Breite.Wie allen anderen Wohnräumen auch, können Sie der Küche ebenfalls eine individuelle Note geben. Dies kann durch kleine Dekoartikel geschehen, durch eine individuelle Farbwahl oder der Kombination aus verschiedenen Einrichtungsstilen oder Einzelteilen. So müssen um den Küchentisch nicht unbedingt vier gleich aussehende Stühle stehen. Die Tischplatte kann aus einer alten Tür bestehen. Das Geschirr können Sie zur Lagerung in alte Töpfe stellen und hinten auf der Arbeitsplatte arrangieren. Blumentöpfe eignen sich hierzu übrigens auch.Möbel Pilipp bietet auf seiner Homepage einen kostenlosen Küchenkonfigurator an. Damit können Sie Ihre Traumküche individuell zusammenstellen. Den Ausdruck davon nehmen Sie zu einem Beratungsgespräch bei Möbel Pilipp mit. So lassen sich Ihre Vorstellungen optimal umsetzen.Bei unserem Partner Möbel Pilipp gibt es noch bis zum 29. Oktober eine Aktion, bei der Sie Ihre frei geplante Küche zum halben Preis erhalten können (mindestens 5000 Euro Planungswert). Die Teilnahmebedingungen und Informationen hierzu finden Sie unter www.moebel-pilipp.de . Die Aktion findet in allen drei Filialen – Bamberg, Bindlach und Bayreuth – statt.