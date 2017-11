Küche und Wohnzimmer verschmelzen

- Geräte hinter Türen:



Schrankkombination mit Aha-Effekt

- Geräte werden hübscher:

Die Wände verschwinden: Immer öfter geht die Küche ins Wohn- und Esszimmer über. Trendforscher Frank A. Reinhardt glaubt, dass sich "die typischen Bezeichnungen Wohnzimmer oder Küche irgendwann auflösen".Der Koch versteckt sich nicht mehr hinter Türen und Wänden, sondern das Zubereiten des gemeinsamen Essens wird zum Event im offenen Wohnbereich. Allerdings verlangt dieses Konzept neue Möbel und neue Geräte. Diese sollten gestalterisch mit den Möbeln in anderen Räumen korrespondieren - am besten sogar aufeinander abgestimmt sein.Statt drei Räume für Essen, Kochen und Wohnen mit drei Möbelsets richtet man nun einen einzigen Bereich ein. Die Folge: "Im Grunde fragt man sich inzwischen schon, wo genau ist denn nun die Küche?", findet Markus Majerus, Sprecher der Möbelmesse IMM in Köln. So sähen Küchenschränke inzwischen aus wie klassische Schrankwände aus dem Wohnzimmer.Lange Zeit gab es das nicht - jeder Küchenschrank hatte eine blickdichte Tür. Wer will schon die Vorräte sehen? Inzwischen kombinieren viele Hersteller verschiedene Regaltypen im Kochbereich: In offenen Regalen stehen Teller oder auch die Büchersammlung aus dem einstigen Wohnzimmer. Mancher Hersteller geht sogar schon so weit und entwirft zueinander passendes Küchen- und Wohnzimmermobiliar.Eine der wichtigsten und beliebtesten Veränderungen in Küchen ist die Kücheninsel. Ihr Anteil am Markt wächst langsam, aber er wächst. Sie findet Platz, wo zuvor Wände standen. Und die Designer suchen neue Ideen dafür: Michael Hilgers hat zum Beispiel für Ballerina Küchen auf der IMM eine ypsilonförmige Insel vorgestellt. Die Form macht sie flexibel einsetzbar.Ein großer Trend sind aktuell die von der Branche gehypten gemütlichen Sitzbänke zum Esstisch. "Wir wollen die Gemütlichkeit aus dem Wohnzimmer in den Essbereich kriegen", erklärt Leo Lübke, Inhaber von COR.Haushaltsgeräte sind ein Problem. Sie erinnern einfach immer daran, dass hier nun mal die Küche und nicht das Wohnzimmer ist. So mancher Küchenhersteller löst das Problem, indem er Geräte konzipiert, die ein wesentliches Merkmal verlieren: ihren Metallgriff. Die IMM-Neuheit seamless combination von Neff mit integriertem Griff zum Hochkippen ist daher nun flächenbündig.Einen anderen Lösungsansatz bietet die Schrankkombination PIA von Dizzconcept: Die aufklappbare Front hält den Flachbildschirm und bietet sogar ein paar Regalen Platz, dahinter befindet sich eine kleine Küchenzeile.Viele Hersteller verändern ihre Geräte auch optisch, damit sie sich besser in den Wohnraum einfügen. So setzen sie zum Beispiel auf verbindende Gestaltungselemente wie abgestimmte Leisten. Stehen die Geräte in der Küchenzeile neben- oder übereinander, wirken sie nun wie eine Einheit.