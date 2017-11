Koffer in der Einrichtung

Urlaub und Reisen – das bringen wohl die meisten mit Koffern in Verbindung. Das viereckige oder auf Rollen stehende Gebilde, in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich, lässt sich jedoch auch in ihre Einrichtung integrieren.

Hierbei ist nicht die Frage, wie man einen Koffer richtig packt oder wie viel er wiegen darf. Viel wichtiger ist die Frage nach dem richtigen Koffer an sich, dessen Material und Farbe sowie seinen Einsatzort.



Wo Koffer kaufen?

Alte Koffer sind ein echter Hingucker. Wer Vintage und Flohmärkte liebt, hat hier klar einen Vorteil. Denn gerade in Antiquitätenläden oder auf Märkten lassen sich wahre Wunder finden. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch ein altes Exemplar auf dem Dachboden oder die Großeltern besitzen noch einen passenden. Optimal ist es, wenn bereits Farbe und Größe ins Raumkonzept passen.



Als was lassen sich Koffer einsetzen?

Der ursprünglich als Gepäck beinhaltender Gegenstand kann sowohl als Couchtisch als auch als Regal verwendet werden. Auch als Nachttisch oder Aufbewahrungsbox eignen sich diese optimal. Selbst Stühle oder Hocker kann man aus Koffern herstellen.



Wie viele Koffer sind nötig?

Die Anzahl hängt allein von Ihnen ab. Beim Kreieren eines einmaligen Couchtisches können die Koffer nicht nur miteinander verschraubt, sondern auch nebeneinander gestapelt werden. So erreicht man die gewünschte Höhe und Breite. Gleichzeitig kann man diese als Aufbewahrungsbox benutzen, beispielsweise für Zeitschriften und Zeitungen. Sieht das Innenleben Ihres Koffers nicht mehr ganz so rosig aus, können Sie ihn auch einfach verschlossen halten.

Bei der normalen Funktion als Aufbewahrungsbox kann der Koffer vor das Bett (anstelle eines Bettkastens) oder an eine andere Stelle im Zimmer gestellt werden, in der er sein ganzes Potenzial entfalten kann. Müssen die Dinge, die darin gelagert werden, nicht zugänglich sein, kann man auf den Deckel des Koffers auch Zeitschriften oder Bücher stapeln. Dadurch wirkt das Ganze dekorativ.

Als Nachttischalternative eigenen sich besonders kleine Koffer, die aufeinandergestapelt werden. Darauf findet die Nachttischlampe einen ebenso guten Platz wie auf einem normalen Tischchen. Die Oberfläche der Deckel sollte bei den Koffern gerade und nicht nach oben gebogen sein. Denn dadurch ist nicht nur das Stapeln möglich, sondern auch das Abstellen von Gegenständen.

Wer handwerklich geschickt ist, kann dem Koffer auch Beine hinzufügen und darauf beispielsweise einen Hocker oder Stuhl fertigen. Lackieren oder bemalen ist ebenfalls möglich, passt der Gegenstand farblich nicht in das Raumkonzept. Nicht mehr gebrauchte Koffer lassen sich auch in Schatzkisten oder kleine Schiffe verwandeln und sind somit für Kinder brauchbar. Nur sollte man beachten, dass sich die Kinder an den Koffern nicht verletzen können.