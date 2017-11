Herbstkränze binden

Wer im Oktober einen Spaziergang macht, wird mit einer reichen Ernte belohnt. Man muss nur ein paar Schritte hinaus machen, schon locken Herbstfrüchte, buntes Laub und allerlei Bastelmaterial. Das Tolle daran: alles ist kostenlos und man kann so viel einpacken, wie man gerne möchte. Es ist lediglich darauf zu achten, dass man keine Privatgrundstücke plündert oder Pflanzen schneidet, die unter Naturschutz stehen. Für einen herrlich bunten Herbstkranz benötigen Sie nur wenige Materialien und sind bei der Gestaltung völlig frei.



Man benötigt: Blumendraht

Lange Weidenzweige oder einen fertigen Strohkranz

Bindematerial, zum Beispiel Hagebutten, Hopfenranken, Vogelbeeren aller Art, buntes Laub, Schlehenzweige, Liguster oder Buchs



Zuerst braucht man ein Grundgerüst. Hierzu verwenden Sie entweder einen fertigen Strohkranz, oder Sie entlauben drei Weidenzweige und biegen und verflechten diese zu einem Kranz. Die Größe ist frei wählbar, Sie sollten lediglich darauf achten, dass der Kranz groß genug ist, dass trotz üppigem Bindematerial ein Loch in der Mitte bleibt. Außerdem sollten Sie wissen, dass ein großer Kranz mehrere Jutebeutel voll Material erfordert, wenn er schön dick und gleichmäßig werden soll.

Haben Sie sich für ein Grundgerüst entscheiden, kann mit dem Binden losgelegt werden. Hierzu befestigen Sie zunächst den Draht am Kranz. Nun legen Sie kleine Sträußchen des Bindematerials zusammen und befestigen diese mit einer Umrundung des Drahts am Kranz. Schneiden Sie den Draht nicht ab, sondern wickeln Sie ihn nach und nach um den Kranz und die Sträußchen. Die Zusammenstellung der Sträußchen ist Ihnen überlassen, man kann sie bunt gemischt machen, oder jeweils aus nur einem Material. Nach diesem Schema binden Sie nach und nach den ganzen Kranz ein. Am Schluss schneiden Sie den Draht großzügig ab, befestigen diesen am Kranz und kontrollieren, ab irgendwo Lücken im Kranz sind. Wenn diese gefüllt sind, ist der Kranz fertig und kann an die Haustür gehängt oder auf den Tisch gelegt werden.