Herbstaktion bei Raumgestaltung Lück

Am Samstag, 15. Oktober, laden Elke und Alexander Lück von der Raumgestaltung Lück - planen und einrichten - von 10 bis 16 Uhr in ihre Ausstellung nach Prichsenstadt ein.

Die Kunden erwartet ein Informationstag rund ums Thema Schlafen und Wohnen. Als besonderes Highlight kommt Schlafexperte Thomas Freund von der Firma Relax und berichtet über die Vorzüge des Naturholzes Zirbe in Kombination mit Relax-Bettsystemen. Außerdem gibt es hierzu als speziellen Leckerbissen Herbst-Aktionspreise. Für alle Fragen rund ums Thema Gardinen, Teppiche und Designbeläge steht an diesem Tag René Martin von der Firma JAB Anstoetz bereit.



Formschön und elegant

Auch dieses Jahr präsentieren die Lücks wieder eine absolute Neuheit in ihrer Ausstellung: Polstermöbel der Extraklasse von der Traditionsfirma Bielefelder Werkstätten. Zeitlose Modelle, individuell und in handwerklicher Perfektion gefertigt, garantieren die Formschönheit und Eleganz der Möbel. "Die Produktvielfalt der Bielefelder Werkstätten ist einzigartig und vollendet unsere Gesamteinrichtungen", sagt Alexander Lück.

Denn das ist die Spezialität der Raumgestaltung Lück aus Prichsenstadt: ganzheitliche Wohnkonzepte. Wände, Boden, Gardinen, Möbel, Polster, Licht und Accessoires werden individuell auf den Kunden abgestimmt, von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung - alles aus einer Hand. Mit Einfühlungsvermögen und viel Liebe zum Detail entsteht so ein ganz persönliches Wohnerlebnis. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Die Raumgestaltung Lück - planen und einrichten - aus Prichsenstadt freut sich auf viele Besucher und einen interessanten Informationstag. red