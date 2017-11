Halloween-Deko

Man kennt es aus dem Fernsehen: Zumeist amerikanische Haushalte, die sich zu Halloween in Hexenhäuser, Friedhöfe oder gruselige medizinische Labors verwandeln. Sehr bunt, mit viel Plastik und überall zentimeterdick Spinnweben darauf – so feiert man in den USA die schaurigste Nacht des Jahres. Wer dem Deko-Wahnsinn nicht in diesen Ausmaßen verfallen ist und dennoch festlich dekorieren möchte, der findet hier einige schöne Dekoideen.



Kürbisse Klar, Kürbisse gehören zu Halloween wie die spitzen Eckzähne zum Vampir. Doch neben den klassischen orangen Speisekürbissen gibt es noch eine Menge anderer schöner Kürbisse. Orange passt nicht bei jedem zur Einrichtung und ist generell ziemlich auffällig. Weniger auffällig und zumeist interessanter geformt sind Zier- und Flaschenkürbisse. Diese gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Sie eignen sich ganz hervorragend für eine herbstliche Deko ohne, dass es kitschig wird.



Laternen Neben ausgehöhlten Kürbissen, die zu Halloween als Lichtquelle dienen, machen sich kleine Laternen und Windlichter sehr gut. Sie ergänzen das schummrige Kürbislicht und verleihen dem Halloween-Look einen festlichen Glanz.



Plastikgetier und Spinnweben Wer dennoch etwas mehr auffahren möchte, der bedient sich der Spielzeugkiste und dekoriert mit Ungetier aus Plastik. Besonders toll machen sich Plastikspinnen auf künstlichen Spinnweben, zum Beispiel aus Kosmetikwatte. Ein Plastik-Totenschädel und eine kleine Schiefertafel mit Aufschrift ergänzen die schaurige Deko perfekt.



Natur pur Etwas schicker und auch für eine herbstliche Tafel geeignet sind kleine Dekogestecke aus buntem Heidekraut, Vogelbeeren und zum Kranz gewundenen Zweigen in Kombination mit Stumpenkerzen. Zu Halloween kann man dieses Arrangement mit kleinen Kürbissen ausschmücken.



Erntedank Ebenfalls natürlich und sehr herbstlich sind Dekorationen mit herbstlichen Früchten. Äpfel, Birnen, Hagebutten, buntes Laub und Eicheln oder Kastanien ergeben ein buntes Potpourri und zaubern den Herbst ins Wohnzimmer.