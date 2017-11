Gelegenheit macht Diebe

Materieller Schaden nach einem Wohnungseinbruch, das ist das eine. Viel schwerer wiegt für viele Opfer, dass sich Fremde in den eigenen vier Wänden aufgehalten haben. Nicht selten sind deshalb psychische Belastungen die Folge. Zum "Tag des Einbruchschutzes", am 30. Oktober, Tag der Zeitumstellung, macht die oberfränkische Polizei auf das Thema Einbruch aufmerksam.

Besonders in den Herbst- und Wintermonaten nutzen Einbrecher früh einsetzende Dämmerung und Abwesenheit der Wohnungsinhaber zu Einbrüchen. Entgegen landläufiger Meinung wird auch häufig zur Tageszeit eingebrochen, etwa während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners. Meist nur mit einem Schraubendreher ausgestattet, überwinden Einbrecher ungesicherte Fenster und Türen in wenigen Sekunden. Nach Erkenntnissen der Polizei handelt es sich dabei oft um Gelegenheitseinbrecher, die daran interessiert sind, ohne großen Aufwand schnell Beute zu machen.



Tendenz steigt

Mit 406 Fällen im Regierungsbezirk registrierte die oberfränkische Polizei 2015 eine Zunahme um 6,3 Prozent. Auch für das laufende Kalenderjahr zeichnet sich eine leicht steigende Tendenz ab.

Im Vergleich passieren in Oberfranken dennoch die wenigsten Einbrüche in ganz Bayern. Gesunken ist der Anteil vollendeter Einbruchsfälle. Knapp die Hälfte blieb im Versuchsstadium stecken. Die Polizei führt das auf Investitionen in Sicherheitstechnik zurück. Auch richtiges Verhalten und aufmerksame Nachbarn könnten Einbrüche verhindern. Die oberfränkische Polizei verweist auf die Aufklärungsquote: 2015 konnte immerhin ein Drittel aller Fälle aufgedeckt werden. Die bayernweite Aufklärungsquote liege bei knapp 16 Prozent. Wichtig zu wissen: Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof informieren kostenlos über das richtige Verhalten und individuelle Sicherungseinrichtungen.

Je schwerer es den Tätern gemacht wird, desto eher die Chance, dass sie ohne Beute wieder abrücken, so die Polizei.



Tipps der Polizei

• Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit: Sperren Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

• Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster.

• Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

• Bei Verlust des Schlüssels den Schließzylinder auswechseln.

• Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

• Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn und erwecken Sie einen bewohnten Eindruck, indem Sie beispielsweise den Briefkasten leeren oder die Rollläden zur Nachtzeit schließen.

• Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Notieren Sie sich Kennzeichen und Aussehen verdächtiger Autos und Personen. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die

Polizei und auch Ihre Nachbarn.