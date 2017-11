Garage nicht feucht auswischen

Dreck, Laub sowie Nässe von Regen und Schnee bringt das Auto mit in die Garage. Im Winter setzt sich auch noch Splitt und Streusalz in den Reifen ab. Kombiniert mit Öltropfen oder tauendem Schnee entsteht ein dreckiger Bodenbelag in der Garage, der schlecht für das Raumklima sein kann und schadhafte Stellen im Boden angreift.



Pfützen unbedingt vermeiden

"Schmutz wie Sand und Salz sollte vom Garagenboden immer trocken mit dem Besen aufgefegt werden", rät Philipp Heise vom Auto Club Europa. Feucht wischen ist wenig hilfreich, da damit ja noch mehr Feuchtigkeit in die Garage gelangen würde. Und die sollte man auf den wenigen Quadratmetern tunlichst vermeiden. Besonders gefährlich sind Pfützen. "Wenn Wasser lange in der Garage steht, kann es passieren, dass die in der Betonbodendecke liegende Stahlarmierung angegriffen wird und zu rosten beginnt", erläutert Heise. Das kann nicht nur beim nassen Wischen passieren, sondern auch durch schmelzenden Schnee.



Salz niemals feucht auswischen

Den Boden sollte man regelmäßig auf Risse kontrollieren. "Schwachstellen werden am besten direkt wieder abgedichtet", sagt Heise. Auch das Gefälle sollte man sich ansehen: "Der Boden sollte so konzipiert sein, dass Wasser ablaufen kann", sagt Wiebke Thormann vom ADAC. Bei neueren Garagen ist das zwar fast immer der Fall, bei älteren und solchen der Marke Eigenbau mitunter nicht. In dem Fall sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.

Streusalz kann über die Wintermonate ebenfalls zum Problem werden. Thormann rät, es wegzukehren und dazu eventuell abzuwarten bis es getrocknet ist. Auch hier ist feuchtes Wischen kontraproduktiv. Das Wasser verdünnt das Salz zwar, es verteilt es aber auch im Raum. Thormann betont aber zugleich: "Salz ist nur dann gefährlich, wenn es mit Metall wie Stahl in Berührung kommt." Das kann es aber erst, wenn es Risse im Boden gibt.

Feuchtigkeit muss entweichen können - also ist das Lüften im Winter extrem wichtig.

dpa-mag